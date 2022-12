Xi Jinping rencontre les dirigeants arabes au dernier jour de sa visite à Riyad

"La Chine est impatiente de travailler avec l'Arabie saoudite et les pays arabes" (Xi Jinping)

Le président chinois Xi Jinping participe vendredi à Riyad à des sommets avec les dirigeants arabes présentés par Pékin comme "des évènements majeurs", au troisième jour d'une visite en Arabie saoudite à forts enjeux économiques et géopolitiques. Xi Jinping, arrivé mercredi dans la capitale de la monarchie pétrolière du Golfe, s'est réuni jeudi avec le roi Salman et le puissant prince héritier Mohammed ben Salman. Deux sommets distincts sont prévus vendredi, le premier avec les six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), et le second avec d'autres leaders du Moyen-Orient.

"La Chine est impatiente de travailler avec l'Arabie saoudite et les pays arabes pour faire de ces deux sommets des évènements majeurs dans l'histoire des relations sino-arabes et des relations Chine-CCG", a déclaré Xi Jinping jeudi selon des propos rapportés par la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Les pays du Golfe ont renforcé ces dernières années leurs liens avec la Chine dans le cadre de leurs efforts visant à réduire la dépendance de leurs économies aux hydrocarbures. Le géant asiatique, lui, cherche à élargir sa sphère d'influence, notamment à travers son initiative de "nouvelles routes de la soie", vaste projet international d'investissement voulu par le président chinois.

Selon un communiqué conjoint publié vendredi, les deux parties ont souligné "l'importance de la stabilité" sur le marché pétrolier, sujet alimentant les tensions entre le premier exportateur de brut au monde, et les États-Unis, son partenaire stratégique. Les leaders chinois et saoudiens ont également évoqué la nécessité de se concentrer sur "les émissions de gaz à effet de serre plutôt que leurs sources" dans la lutte contre le changement climatique, une approche défendue par Riyad.

Une quarantaine d'accords bilatéraux ont par ailleurs été signés dans différents domaines, allant de l'hydrogène au logement, mais dont les détails n'ont pas été communiqués. Selon les médias d'Etat saoudiens, la visite doit se solder par la signature avec Riyad d'accords d'une valeur de plus de 110 milliards de riyals saoudiens (27,8 milliards d'euros).