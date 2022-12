La Maison Blanche sonne l'alarme sur "le partenariat militaire à grande échelle" entre Russie et Iran

La Russie "offre à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique"

Le "partenariat militaire à grande échelle" entre Moscou et Téhéran est "néfaste" pour l'Ukraine, les pays voisins de l'Iran et "la communauté internationale", a estimé vendredi un porte-parole de la Maison Blanche. Mentionnant en particulier l'utilisation par l'armée russe de drones iraniens en Ukraine, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a estimé qu'en retour, la Russie "offre à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique" ce qui "transforme leur relation en un partenariat de défense plein et entier."

Selon le renseignement américain, Moscou et Téhéran envisagent en particulier de lancer une production commune de drones en Russie, a indiqué John Kirby.

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images) Un drone iranien survole Kiev

En retour, Moscou envisage, selon les Etats-Unis, de fournir à l'Iran des équipements "sophistiqués", des hélicoptères, des systèmes de défense antiaérienne et des avions de combat, a encore dit le porte-parole. Il a rappelé que selon Washington, l'Iran envisageait toujours de vendre à la Russie des "centaines" de missiles balistiques.

John Kirby a par ailleurs fait savoir que les Etats-Unis allaient sanctionner "trois entités basées en Russie" particulièrement actives dans "l'acquisition et l'utilisation de drones iraniens".

Nouvelle aide américaine

Les Etats-Unis vont envoyer à l'Ukraine une nouvelle aide de 275 millions de dollars pour "doper" sa défense contre les drones en particulier.

"Une nouvelle aide militaire valorisée à 275 millions de dollars va bientôt être envoyée pour donner à l'Ukraine de nouvelles capacités dopant sa défense antiaérienne et lui permettant de faire face aux menaces venues des drones", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain.