Près de 10% de la vie marine menacée d'extinction (Liste rouge mondiale)

Les vagues de chaleur marines de plus en plus sévères et fréquentes ont provoqué des mortalités massives

Les effets de l'activité humaine, du changement climatique à la pollution, "dévastent" la vie marine. Près d'un dixième des plantes et des animaux sous-marins évalués jusqu'à présent sont menacés d'extinction, selon la dernière Liste rouge mondiale des espèces menacées (UICN). La publication coïncide avec un sommet des Nations unies sur la nature à Montréal, où le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les pays à mettre fin à une "destruction massive" et à adopter un accord visant à stopper et à inverser la perte d'habitats.

Plus de 1 550 des quelque 17 903 plantes et animaux marins évalués par l'Union internationale pour la conservation de la nature sont menacés d'extinction, selon la dernière liste, qui fait office de baromètre de la biodiversité et qui est publiée plusieurs fois par an.

Mme Hilton-Taylor a déclaré que la proportion d'espèces marines menacées d'extinction était probablement beaucoup plus élevée que ce que montrent les données actuelles, car celles qui ont été analysées jusqu'à présent étaient généralement des espèces de poissons répandues, qui ne sont pas actuellement menacées.

Selon l'UICN, les populations de dugongs, un mammifère herbivore gris, communément appelé "vache de mer", sont tombées à moins de 250 en Afrique de l'Est et à moins de 900 dans le territoire français de Nouvelle-Calédonie. Parmi les menaces auxquelles elles sont confrontées figure la perte de leur principale source de nourriture, les herbiers marins, en raison de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz dans le cas du Mozambique et de la pollution due à l'exploitation du nickel dans le Pacifique.

La dernière liste passe en revue pour la première fois les espèces d'ormeaux, un type de mollusque vendu comme fruit de mer de luxe, et révèle qu'environ 44 % d'entre elles sont menacées d'extinction. Selon l'UICN, les vagues de chaleur marines de plus en plus sévères et fréquentes ont provoqué des mortalités massives, en alimentant les maladies et en tuant leurs sources de nourriture.