Opinion : l'hystérie anti-israélienne de l'Iran monte en flèche après les exercices turco-azéris

Les Gardiens de la révolution font la démonstration de leurs capacités à Israël

Début décembre, la région du Caucase a été le théâtre d'exercices militaires conjoints de l'Azerbaïdjan et de la Turquie à leurs frontières respectives avec l'Iran. Ces exercices, qui visaient à présenter un front uni contre la précédente démonstration de force de Téhéran à la mi-octobre, ont provoqué des remous dans les médias contrôlés par l'État iranien et chez les hauts gradés du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI). Certains admettent que le régime iranien est en état de panique à la suite des exercices azéris et turcs, dont le nom de code officiel est "Poing fraternel".

Cet état de panique est exacerbé par le fait que les médias iraniens répètent constamment qu'Israël est en réalité à l'origine de ces exercices militaires conjoints et qu'il en tire les ficelles, ce qui leur permet d'employer une rhétorique plus antisémite lorsqu'ils font référence à ces manœuvres militaires. Cette large attention médiatique ne fait que préparer le terrain pour une escalade potentielle dans la région.

L'exercice "Fraternal Fist" a eu lieu les 5 et 6 décembre et avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, il a permis d'améliorer le commandement et le contrôle et, bien sûr, la coordination entre les deux armées. L'autre objectif majeur était de démontrer la volonté et la capacité de la Turquie et de l'Azerbaïdjan à faire face au bellicisme iranien à la frontière du Nakhitchevan - l'exclave de l'Azerbaïdjan à la frontière occidentale de l'Arménie, qui partage une frontière avec la Turquie elle-même.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a effectué des exercices militaires à la frontière du Nakhitchevan à la mi-octobre, en se concentrant sur une démonstration de force et en s'exerçant à traverser la rivière Araz, qui constitue la majeure partie de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Les manœuvres iraniennes ont clairement mis l'Azerbaïdjan en état d'alerte, mais plus encore, comme l'ont déclaré d'innombrables responsables iraniens et membres de haut rang du Corps des gardiens de la révolution, elles se voulaient une réponse directe à "l'influence sioniste" en Azerbaïdjan.

Il a été ouvertement déclaré que les Gardiens de la révolution cherchaient à faire la démonstration de leurs capacités à Israël, qui "contrôle le gouvernement azéri". Les objectifs tactiques et les résultats des exercices du "Poing fraternel" sont le reflet direct de manœuvres iraniennes antérieures : la traversée de la rivière Araz au moyen de pontons et la prise de contrôle de hauteurs importantes.

Les principales différences - l'utilisation par les Azéris d'armes de conception et de fabrication israéliennes et le déploiement par la Turquie de ses avions à réaction multirôles occidentaux F-16 Block 70 - sont quelques-unes des raisons qui ont poussé les médias contrôlés par l'État iranien à publier de nombreux rapports et analyses sur ces exercices, que l'on ne peut que qualifier d'alarmistes et d'incitatifs à la panique.

Les reportages des médias iraniens visent à mettre en évidence l'implication d'Israël dans les exercices militaires, et ils le font en utilisant systématiquement des tropes antisémites. Un excellent exemple est une caricature d'Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, le faisant ressembler à un juif stéréotypé, avec une kippa, un très long nez et son nom épelé "Rabbi Ilham Alef", qui tient son origine de la page d'Ehsan Mohavedian - analyste de l'Institut international d'études et de recherche de Téhéran et collaborateur de l'Université suprême de la défense nationale (un subordonné direct de l'état-major général des forces armées iraniennes).

Le régime sioniste a probablement joué un rôle majeur dans l'organisation des exercices turco-azerbaïdjanais", a déclaré Afifeh Abedi - expert iranien en politique internationale, dans une interview accordée au site Mardom Salari associé à "l'aile progressiste du régime iranien".

L'agence d'État ISNA a rapporté que Bakou s'est "transformé en ennemi de Téhéran, parce qu'il est corrompu par l'influence d'Israël, de la Turquie et de l'OTAN", au point que l'Azerbaïdjan est qualifié de marionnette dans la "sphère d'influence sioniste". En fait, ils affirment que c'est l'OTAN elle-même qui fait pression pour la création du corridor "Turan", reliant Ankara et Bakou, puis d'autres États turcs d'Asie centrale. L'Azerbaïdjan étant devenu un ennemi des ayatollahs, "il était tout naturel d'accepter son adversaire régional, l'Arménie, comme un proche allié de l'Iran."

Selon l'expert iranien du Caucase du Sud Salar Saif Ad-Din, avec ces exercices, l'Azerbaïdjan démontre que son principal souci de sécurité et son ennemi dans la région est l'Iran, et non l'Arménie. Coïncidence, des exercices conjoints des forces aériennes américano-israéliennes ont également eu lieu début décembre, quelques jours seulement avant le "Poing fraternel", et incluaient certains des avions de guerre les plus avancés dont dispose actuellement l'Occident et, plus important encore, des camions citernes pour les opérations à longue distance.

Cette "coïncidence", comme on l'appelle dans certains milieux iraniens, témoigne des efforts considérables déployés par les États-Unis et Israël pour menacer l'Iran de toutes parts, affirment des sources iraniennes citées par l'agence de presse turque Anadolu.

Le régime de Téhéran tente de préparer la population à une escalade à la frontière nord, en essayant effectivement de détourner l'attention du grand public des problèmes internes auxquels il est confronté. Les publications iraniennes sur le sujet s'attachent à conditionner l'opinion publique en lui faisant croire que le véritable ennemi n'est pas le régime, mais Israël. Or, la présence d'Israël dans le Caucase est mineure. Par conséquent, l'Azerbaïdjan, qu'ils qualifient de "mandataire et de marionnette sioniste", est la véritable cible.