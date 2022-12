Les États-Unis appellent le Japon à freiner la tentative de la Chine de développer des puces haut de gamme

La concurrence dans le domaine de la haute technologie entre les États-Unis et la Chine s'intensifie

Les États-Unis ont directement demandé au gouvernement japonais de coopérer pour contrecarrer les efforts de la Chine pour développer des semi-conducteurs haut de gamme, ont déclaré samedi des sources proches du dossier.

La demande, notant que les deux pays sont des alliés partageant des stratégies contre la Chine, a été faite par la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, lors de sa conversation téléphonique avec le ministre japonais de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura, vendredi.

En octobre, les États-Unis ont dévoilé un vaste ensemble de contrôles à l'exportation de certaines puces haut de gamme qui pourraient être utilisées par Pékin pour former des systèmes d'intelligence artificielle et alimenter des applications avancées dans les domaines militaire et de la surveillance.

La demande adressée à Nishimura serait la première demande ministérielle des États-Unis sur cette question. La pression exercée par Washington pour créer un cadre réglementaire multilatéral s'inscrit dans le cadre des préoccupations relatives à l'existence de failles dans ses contrôles à l'exportation si le Japon et les Pays-Bas continuent de fournir à la Chine des dispositifs essentiels à la fabrication de puces avancées.

En dehors des États-Unis, Tokyo Electron et la société néerlandaise ASML Holding N.V. occupent les premières places sur le marché mondial des équipements pour semi-conducteurs. Mais l'imposition par Tokyo de restrictions similaires à l'exportation vers la Chine susciterait inévitablement des réactions négatives de la part de Pékin et rendrait probablement toute coopération politique concrète difficile à réaliser.

Alors que la concurrence dans le domaine de la haute technologie entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, le Japon se retrouve de plus en plus pris entre son allié et son principal partenaire commercial. À la traîne derrière Taïwan et la Corée du Sud dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, le Japon a, ces dernières années, rattrapé son retard et établi une relation de coopération avec les États-Unis.

Les deux pays ont convenu cette année d'intensifier leurs efforts pour favoriser la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, les batteries et les minéraux essentiels.