Le Premier ministre britannique se rendra en Israël l'an prochain pour le 75e anniversaire de l'Etat

"Je me battrai très fort pour la sécurité de l'État juif"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu'il se rendrait en Israël l'année prochaine pour son "75e anniversaire historique". Selon le UK Jewish News, Sunak a fait cette annonce lors d'une réception donnée par le groupe Conservative Friends of Israel.

"L'année prochaine, je me rendrai en Israël pour son 75e anniversaire - après tant d'années de lutte - et aussi de succès", a-t-il affirmé, saluant les "réalisations remarquables" de l'État juif dans le domaine de la technologie, qu'il qualifie de "chose que les détracteurs d'Israël dans le mouvement BDS voudraient supprimer."

"Je me battrai très fort pour la sécurité de l'État juif", a-t-il ajouté. Considéré comme un fervent soutien d’Israël et un ami de la communauté juive britannique, il avait déclaré en octobre que Jérusalem était "incontestablement la capitale historique" de l’État juif et qu’il y avait "de très bonnes raisons de transférer l’ambassade de Grande-Bretagne, actuellement à Tel-Aviv, dans la ville sainte". "C’est quelque chose que j’aimerais faire", avait-il indiqué.

Lors de son passage éclair au poste de Premier ministre, Liz Truss avait déclaré au Premier ministre Yaïr Lapid qu’elle envisageait le potentiel transfert de l’ambassade à Jérusalem.