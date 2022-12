L'Université de Haïfa rend hommage à l'ex président américain Bill Clinton

Le président émérite de la NYU, John Sexton, a également été honoré lors d'une cérémonie à New York

L'Université de Haïfa a décerné un doctorat honorifique à Bill Clinton lors d'une cérémonie à l'Université de New York. Le prix a été décerné pour "l'engagement de Clinton envers l'État d'Israël". L'ami de Clinton, le président émérite de NYU (Université de New York Abu Dhabi), John Sexton, a également été honoré lors d'une cérémonie à New York. Les liens passés de M. Clinton avec Israël n'ont pas été au centre de la cérémonie, mais plutôt sa vision pour aider l'État juif à relever ses défis futurs.

M. Clinton a très peu parlé de son expérience en matière de politique et de paix au Moyen-Orient, mais il a fait remarquer que l'écharpe dont il était paré pour l'occasion avait été conçue par une jeune femme qu'il avait rencontrée à Jérusalem lors des funérailles d'Yitzhak Rabin.

"Je l'aimais beaucoup, et il me manque encore", a dit M. Clinton à propos de son défunt ami Rabin.

L'ancien président a noté que sa fille Chelsea s'était également impliquée au Moyen-Orient en aidant à la construction du campus de l'Université de New York à Abu Dhabi, dans le cadre de ce qui est devenu un monde interconnecté.

"Nous avons attendu si longtemps pour que cette cérémonie ait lieu parce que l'université s'est reprise en main pour résoudre les problèmes mondiaux. Et ces deux personnes, le président Clinton et le président Sexton, sont deux personnalités qui ont vraiment résolu des problèmes mondiaux dans le cadre de leurs missions et de leur travail. C'est pourquoi nous avons pensé que c'était le lieu et le moment de leur décerner un doctorat honorifique", a déclaré le professeur Oren Gazal-Ayal, directeur du Centre d'étude du crime, du droit et de la société de l'université de Haïfa.

Alors qu'une discussion sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le rôle des démocraties occidentales n'a pas eu lieu en raison des contraintes de temps, le mantra de l'Université de Haïfa - penser localement, agir mondialement - devait être placé au centre de l'événement, en mettant l'accent sur le travail de la Fondation Clinton pour résoudre les défis mondiaux.

"La véritable toile de fond de cet événement était l'Université de Haïfa qui visait à résoudre les problèmes liés aux objectifs de développement durable (ODD), les problèmes de changement climatique, les problèmes d'injustice sociale", a déclaré M. Gazal-Ayal. "Et ce sont les personnes qui se sont occupées de ce problème. Et ce sont des problèmes mondiaux. Ce ne sont pas des programmes locaux, et c'est pourquoi cela a été souligné lors de la cérémonie."