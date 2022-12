Que faire de vos économies en 2023 ?

"La guerre en Ukraine a conduit à une menace existentielle pour l'Europe"

À l'approche de 2023, les gens commencent à penser à leurs résolutions du Nouvel An - et beaucoup réfléchissent à la façon dont ils pourraient mieux gérer leur argent. Il semble plus difficile que jamais de savoir quoi faire de son épargne, d'autant plus que les économies du monde entier sont en difficulté, que le coût de la vie grimpe en flèche et que l'inflation s'envole.

Andrew Busch, prospectiviste économique et PDG de Bering Productions, a donné à i24NEWS des conseils d'expert sur ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on envisage de dépenser ou d'investir son argent en 2023.

Investir

"Tout d'abord, du point de vue de l'investissement, nous traversons la période la plus perturbante de notre vie, avec la pandémie de Covid et la guerre [en Ukraine] qui ont eu un impact sur le monde entier", a déclaré M. Busch.

Il a souligné que le meilleur moment pour investir dans des actifs risqués est lorsque la banque centrale réduit les taux d'intérêt et que le gouvernement fédéral dépense de l'argent pour faire la même chose. Et si c'était le cas de la mi-2020 à 2022, "cela s'est inversé à cause de l'inflation".

"Nous traversons donc maintenant tout sauf une période facile pour gagner de l'argent sur les actifs risqués. Les banques centrales du monde entier augmentent les taux d'intérêt et les gouvernements réduisent leurs dépenses. C'est l'environnement vers lequel nous nous dirigeons en 2023", a-t-il prévenu.

L'immobilier

Lorsqu'on lui a demandé s'il allait investir de l'argent dans le logement, M. Busch a répondu que le nom du jeu était "emplacement, emplacement, emplacement".

"Les quartiers d'affaires centraux vont être très contestés. Les gens se sont éloignés des grandes villes pendant le Covid, mais il y a des opportunités pour les nouveaux bâtiments", a-t-il prédit.

"Aux États-Unis, pour ce qui est de la revente de maisons, cela n'arrivera pas à cause du coût de la vie. C'est le problème - les taux d'intérêt resteront élevés pendant un certain temps, ce qui repoussera la capacité des consommateurs à acheter et à s'installer dans des maisons."

"Les appartements s'en sortiront mieux, mais tout est une question d'emplacement", a-t-il ajouté. "Le sud se portera beaucoup mieux - Texas, Arizona, Caroline du Nord et du Sud, et Floride - les gens s'y installent, donc ce sont les endroits qui se porteront mieux que le reste du pays."

Le marché boursier

Bien que M. Busch ne soit pas un sélectionneur d'actions individuelles, il a noté les trois domaines qui pourraient bien se porter au cours des deux à cinq prochaines années.

La défense : "La guerre en Ukraine a conduit à une menace existentielle pour l'Europe, donc les gouvernements dépensent beaucoup plus pour la défense, tout comme les États-Unis."

Biologie synthétique : "Cela touche de nombreux secteurs de l'économie, de l'agriculture à la santé."

Carburants alternatifs : "Les États-Unis ont adopté une loi appelée Inflation Reduction Act, qui autorise des subventions d'une valeur de 369 milliards de dollars pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y aura donc une tonne de recherches qui en découleront."

Inflation

En ce qui concerne l'inflation, M. Busch a prédit que les États-Unis avaient atteint leur sommet.

"Nous voyons déjà les marchés réagir. Nous avons des aperçus de l'inflation à venir. Mais je pense que nous avons vu le pic de l'inflation aux États-Unis, et qu'elle continuera à baisser au cours de l'année. Je pense qu'elle se maintiendra autour de trois à quatre pour cent aux États-Unis et plus dans le monde."