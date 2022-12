Le récent vote de l'ONU contre Israël était une "erreur" (haut responsable ukrainien)

Israël n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de faire bouger l'Ukraine sur cette question

S'exprimant lors du sommet Ukraine-Israël sur l'innovation à Varsovie, le conseiller personnel du président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le vote de Kiev à l'ONU, en novembre, en faveur du renvoi du conflit israélo-palestinien devant la Cour internationale de justice de La Haye était une "erreur" qui doit être réparée.

Le conseiller, Alexey Arestovych, a attribué à l'inertie du ministère ukrainien des Affaires étrangères le soutien à la résolution, intitulée "Pratiques et activités de colonisation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés". Il avait auparavant qualifié la position de Kiev d'"illogique et inacceptable".

Les commentaires de Arestovych ne signifient pas que Kiev a décidé de voter contre la mesure lorsqu'elle sera soumise au vote de l'Assemblée générale dans le courant du mois. La date n'a pas encore été fixée et, cette semaine, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël a déclaré au Times of Israel qu'il était "trop tôt pour parler de la position de Kiev".

Israël n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de faire bouger l'Ukraine sur cette question. En effet, le Premier ministre Yaïr Lapid a envoyé une lettre à Zelensky lui demandant de s'opposer à la mesure. "Je me suis entretenu avec plusieurs vice-ministres en Ukraine, dont un en tête-à-tête la semaine dernière, au sujet de leur vote en décembre", avait affirmé l'envoyé d'Israël en Ukraine, Michael Brodsky. "Nous avons transmis le message plus d'une fois", avait-il ajouté.

Jérusalem a fait parvenir à Kiev une nouvelle aide humanitaire incluant du matériel médical pour une salle d'opération et du matériel de secours d'une valeur de 1,2 million de dollars, transférés à un hôpital pour enfants de la capitale ukrainienne, a indiqué vendredi dernier Brodsky.