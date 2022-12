Arabie saoudite : le chinois, "langue d'avenir" sera enseigné dans les établissements scolaires

Près de 20 % de la population mondiale parlerait le chinois

L'Arabie saoudite et la Chine viennent de signer un protocole d'accord qui prévoit de fournir aux Saoudiens un apprentissage de la langue chinoise ainsi que des instructeurs chinois chargés d'enseigner la langue et la littérature dans les établissements scolaires publics du pays. L'accord implique également une initiation à la culture chinoise grâce à un programme de formation dispensé dans tous les établissements.

"Nous sommes conscients que la langue chinoise s'impose à l’échelle internationale. Cette tendance se retrouve également dans les pays développés, où les politiques ne cachent pas leur fierté de voir leurs fils et leurs filles parler la langue chinoise", a déclaré Mohammed Assiri, professeur adjoint de droit commercial international à l'université du roi Abdelaziz, à Arabnews.

"Le prince héritier Mohammed ben Salmane a décidé d'inclure la langue chinoise dans les programmes d'enseignement. Cette décision souligne l'importance de cette langue", a-t-il ajouté.

"Le Royaume s'impose comme le premier partenaire commercial de la Chine en Asie occidentale et en Afrique. La Chine, quant à elle, est le plus grand importateur de pétrole saoudien. De nombreuses entreprises chinoises ont récemment afflué au Royaume. Elles y voient un environnement propice aux affaires, comme le veut la Vision 2030 du Royaume. L'apprentissage du chinois élargit donc les perspectives de coopération avec ces entreprises et améliore les connaissances et la communication culturelle entre les deux pays", souligne-t-il.

Bowen Li enseigne le chinois à l'université du roi Abdelaziz. Il a affirmé que le chinois fait partie des 6 langues officielles utilisées par les Nations unies. Près de 20 % de la population mondiale parlerait le chinois.

La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a participé à Riyad à des sommets avec les dirigeants arabes présentés par Pékin comme "des évènements majeurs", au troisième jour d'une visite en Arabie saoudite à forts enjeux économiques et géopolitiques. Xi Jinping s'est réuni avec le roi Salman et le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane.

Une quarantaine d'accords bilatéraux ont par ailleurs été signés dans différents domaines, allant de l'hydrogène au logement.