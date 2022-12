Le chef de l’Organisation musulmane de Russie reçu par le ministre saoudien des Affaires islamiques

Les imams, orateurs et muezzins formés auront pour but de promouvoir les valeurs islamiques et l'opposition à l'extrémisme

Le ministre des Affaires islamiques, de l'Appel et de l'Orientation, Cheikh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Al-Sheikh, et le chef de l'Organisation musulmane de Russie, le cheikh Rawi Ayn Al-Din, ont signé jeudi un programme exécutif d'un protocole d'accord précédemment convenu entre les deux pays. La cérémonie de signature a eu lieu au bureau du ministre à Djeddah. Les termes de l'accord prévoient l'organisation de sessions en Russie pour former des prédicateurs, des imams, des orateurs et des muezzins. Ils participeront à la promotion des valeurs islamiques et de l'opposition à l'extrémisme, ainsi qu'à la mise en évidence de sa position sur les questions contemporaines. Des exemplaires du Coran issus du complexe du Roi Fahd (une imprimerie située à Médine, en Arabie saoudite, qui publie le Coran en arabe et dans d'autres langues) seront également fournis au conseil des muftis de Russie et à l'administration religieuse des musulmans de Russie. Entre 17 et 20% de la population russe est musulmane et pratique un islam majoritairement sunnite, ce qui représente 25 à 30 millions de citoyens, originaires pour la plupart des ex-républiques soviétiques d’Asie Centrale.