La nouvelle doctrine de défense du Japon va "renforcer et moderniser" l'alliance militaire avec les Etats-Unis (Maison Blanche)

La nouvelle doctrine de défense annoncée vendredi par le Japon va "renforcer et moderniser" l'alliance militaire avec les Etats-Unis, a estimé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. "L'objectif du Japon d'augmenter de manière significative ses investissements en matière de défense va (...) renforcer et moderniser l'alliance entre les Etats-Unis et le Japon", a déclaré M. Sullivan.

Dans la plus grande refonte de sa doctrine de défense depuis des décennies, le Japon prévoit de d'augmenter ses dépenses militaires jusqu'à 2% du PIB en 2027 (contre environ 1% aujourd'hui), d'unifier son commandement et d'augmenter la portée de ses missiles pour tenter notamment de contrecarrer la puissance militaire chinoise, qualifiée par Tokyo de "défi stratégique sans précédent" à la sécurité de l'archipel. Les documents du gouvernement font mention de missiles de croisière américains Tomahawk, dont les médias locaux ont rapporté récemment que le Japon souhaitait en acquérir jusqu'à 500, ainsi que des missiles de longue portée SM-6.

Rodrigo Reyes Marin / POOL / AFP Fumio Kishida

"Renforcer fondamentalement nos capacités de défense est le défi le plus urgent dans cet environnement sécuritaire difficile", a encore insisté le week-end dernier le Premier ministre Fumio Kishida. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a estimé que l'initiative de Tokyo montrait "l'engagement fervent du Japon à maintenir l'ordre international fondé sur des règles et une région indopacifique libre et ouverte".

Le Japon estime que la Chine pose un "défi stratégique sans précédent" pour sa sécurité. Un nombre record de tirs de missiles nord-coréens ces derniers mois, y compris au-dessus du territoire du Japon, a encore renforcé les inquiétudes. Alors que Tokyo a, à une époque, appelé à renforcer les liens et la coopération avec Moscou, il prévient aujourd'hui que la posture militaire de la Russie en Asie et sa coopération avec la Chine sont une menace. Comme ses alliés occidentaux, le Japon a imposé des sanctions à la Russie après son invasion de l'Ukraine, gelant les relations avec Moscou.