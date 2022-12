A l'approche de Hanoucca, le roi Charles danse avec la communauté juive

Le roi a été aperçu souriant, dansant et tenant la main de deux des personnes présentes sous l'acclamation de la foule

A l'approche de la fête juive de Hanoucca qui débutera dimanche soir, le roi Charles III de Grande-Bretagne a été aperçu en train de danser dans un centre communautaire juif de Londres avec les fidèles, dont des rescapés de la Shoah. Le roi avait semblé impatient de les rejoindre sur la piste, alors que la communauté se retrouvait en prévision de la fête juive de Hannouca. Le roi a ainsi été aperçu souriant, dansant et tenant la main de deux des personnes présentes, sous les acclamations de la foule.

Outre les liens étroits qui ont toujours présidé aux relations entre la famille royale et la communauté juive, Charles III pourrait avoir besoin de tout le soutien du peuple britannique. Cette semaine a été marquée par la sortie du documentaire, sur Netflix, consacré à son fils, le prince Harry, et sa belle-fille, Meghan, qui y mettent en cause le fonctionnement de la famille royale.

Le documentaire est diffusé alors que la royauté traverse une période charnière, trois mois après la mort d'Elizabeth II et l'accession au trône de Charles III. Les trois premiers épisodes ont totalisé 81,55 millions d'heures de vues, du jamais vu pour un documentaire lors de sa première semaine de diffusion, selon Netflix.