Selon Bill Burns, les relations entre Téhéran et Moscou ont "déjà un impact sur le champ de bataille en Ukraine

Selon le chef de la CIA, la Russie cherche désormais à aider l'Iran dans ses velléités d'assoir son influence au Moyen-Orient, ce qui, selon lui, constituerait une menace pour les alliés des États-Unis dans la région. "Ce qui commence à émerger, c'est au moins les prémices d'un partenariat de défense à part entière entre la Russie et l'Iran, les Iraniens fournissant des drones aux Russes, qui tuent des civils ukrainiens en ce moment même", a déclaré Bill Burns dans une interview accordée vendredi à la chaîne américaine PBS.

"Les Russes commencent à chercher des moyens de soutenir, technologiquement ou techniquement, les Iraniens, ce qui constitue une menace réelle pour les voisins de l'Iran et pour nombre de nos amis et partenaires dans la région de l'Iran", a-t-il ajouté, sans nommer aucun de ces pays. Bill Burns a ajouté que les relations entre Téhéran et Moscou avaient "déjà un impact sur le champ de bataille en Ukraine, coûtant, là encore, la vie à de nombreux Ukrainiens innocents".

"Je pense que cela peut avoir un impact encore plus dangereux sur le Moyen-Orient si cela continue. C'est donc quelque chose que nous prenons très, très au sérieux", a-t-il ajouté. L'Iran a fourni des drones suicide à la Russie, qui les a utilisés pour frapper des cibles civiles et des infrastructures lors de son invasion de l'Ukraine. L'UE a déclaré avoir des preuves que l'Iran a vendu des drones à la Russie dès le début de l'invasion en février.

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images) Un drone iranien survole Kiev

Au début du mois, la chaîne NBC a rapporté que la Russie a fourni un "niveau sans précédent" de soutien militaire et technique à l'Iran, en échange des armes que Téhéran a fournies pour l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En plus des drones, Téhéran envisagerait également de fournir Moscou des missiles balistiques. "Ce partenariat constitue une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins de l'Iran dans la région", a déclaré à NBC un haut fonctionnaire anonyme de l'administration Biden. "Nous avons partagé cette information avec nos partenaires au Moyen-Orient et dans le monde entier", a-t-il ajouté.