Cette annonce intervient à la veille d'une visite d'experts de l'AIEA qui doivent discuter de la présence de matières nucléaires sur trois sites non déclarés

L'Iran a annoncé samedi, à la veille d'une visite d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avoir augmenté sa capacité d'enrichissement de l'uranium. "Actuellement, la capacité d'enrichissement du pays a atteint plus du double de toute l'histoire de cette industrie", a déclaré Mohammad Eslami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, cité par l'agence officielle Irna. "L'énergie nucléaire et la production d'électricité atomique représentent de grandes économies pour le pays et sont efficaces pour réduire la consommation de combustibles fossiles et non renouvelables, et offrir des solutions aux problèmes environnementaux", a-t-il ajouté.*

L'AIEA, basée à Vienne, a annoncé mercredi que son équipe technique se rendrait dimanche en Iran afin de discuter de la présence de matières nucléaires sur trois sites non déclarés, un dossier qui nourrit des soupçons d'activités nucléaires secrètes. L'agence demande depuis des années à l'Iran d'expliquer la présence d'uranium sur ces sites et la possibilité de collecter des échantillons. Le directeur général de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, Rafael Grossi, ne devrait pas se rendre en Iran cette fois.

Le 9 décembre, Mohammad Eslami a déclaré que des traces d'uranium enrichi trouvées en Iran avaient été introduites dans le pays depuis l'étranger. Ce dossier est un des principaux points sur lesquels ont buté il y a quelques mois les négociations visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 avec les grandes puissances. Les discussions sont actuellement au point mort.

AFP PHOTO/IRNA/KAZEM GHANE Un inspecteur de l'AIEA déconnecte les connexions entre les deux cascades pour une production d'uranium à 20% à la centrale nucléaire de Natanz

Une délégation de l'AIEA avait initialement prévu de se rendre à Téhéran en novembre, mais la visite n'a pas eu lieu. L'Iran avait mis en doute "l'utilité" d'une telle rencontre après le vote par le Conseil des gouverneurs de l'agence d'une résolution déplorant le "manque de coopération" de Téhéran et l'absence de réponses "techniquement crédibles".

En novembre, l'agence a confirmé que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium jusqu'à 60% dans sa centrale nucléaire de Fordo, dépassant largement le seuil de 3,67% fixé par l'accord de 2015 et se rapprochant des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique.