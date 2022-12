Corruption: le Qatar met en garde contre "l'impact négatif" des mesures européennes

L'accès de Doha au Parlement européen a été retiré dans le cadre d'une affaire de corruption présumée

Les mesures prises par le Parlement européen à l'encontre du Qatar, dont l'accès à l'assemblée a été retiré dans le cadre d'une affaire de corruption présumée, auront un "impact négatif" sur les relations avec l'émirat du Golfe et l'approvisionnement mondial en gaz, a prévenu dimanche un diplomate qatari.

"La décision d'imposer au Qatar une restriction aussi discriminatoire, limitant le dialogue et la coopération avant la fin de la procédure judiciaire, aura un effet négatif sur la coopération régionale et mondiale en matière de sécurité, ainsi que sur les discussions en cours sur la rareté et la sécurité énergétiques mondiales", a-t-il affirmé dans un communiqué.