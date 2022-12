Twitter : Elon Musk, roi de la roulette russe, lance un sondage pour décider s'il reste à la tête du réseau social

A une heure de la fin du sondage, 57,4% des plus de 16 millions de participants avaient voté oui.

Elon Musk a soumis son avenir à la tête de Twitter à un sondage sur le réseau social, en s'engageant à respecter le choix des internautes. "Dois-je quitter la direction de Twitter?", a demandé le milliardaire dans la nuit de dimanche à lundi sur le réseau social. "Je m'en tiendrai aux résultats de ce sondage", a-t-il promis.

A une heure de la fin du sondage, 57,4% des plus de 16 millions de participants avaient voté oui. Dans un échange avec un utilisateur de Twitter, M. Musk a par ailleurs assuré qu'il n'avait pas de successeur désigné. Il a aussi indiqué que la plateforme était "sur la voie rapide de la faillite" dans une réponse à l'informaticien Lex Fridman, qui proposait en plaisantant de prendre les rênes de Twitter.

JIM WATSON / AFP Elon Musk, patron de Twitter, a suspendu le 15 décembre 2022 les comptes de plus d'une demi-douzaine de journalistes

Le sondage a été lancé par M. Musk peu après que le tempétueux entrepreneur avait annoncé que "les "changements politiques majeurs" sur le réseau social feraient systématiquement l'objet d'un vote. Cette annonce est intervenue après de nombreuses critiques contre la décision annoncée dimanche de Twitter d'interdire à ses utilisateurs de publier des liens vers des réseaux concurrents, comme Facebook, Instagram, Mastodon ou Truth Social.

Il devient par exemple prohibé de tweeter: "Merci de me suivre @Identifiant sur Instagram", a indiqué la plateforme. Ces nouvelles règles ont suscité l'incompréhension de nombreux utilisateurs, dont Jack Dorsey, le cofondateur et ancien patron de Twitter. "Pourquoi?" a-t-il sobrement tweeté. Après la suspension de certains comptes en vertu de la nouvelle politique, dont celui de l'investisseur Paul Graham, M. Musk a nuancé sa décision. Il a tweeté qu'au lieu de cibler des tweets individuels, la politique se limiterait à "suspendre des comptes uniquement lorsque l'objectif principal de ce compte est la promotion de concurrents".

Depuis son rachat par le patron de Tesla et SpaceX fin octobre, pour 44 milliards de dollars, les règles de modération mises en place sur Twitter par Elon Musk, autoproclamé défenseur de la liberté d'expression, sont loin de faire l'unanimité. Il a, ces derniers jours, supprimé puis rétabli les comptes de plusieurs journalistes américains de CNN, du New York Times et du Washington Post notamment, faisant réagir l'Union européenne et l'ONU. La vice-présidente de la Commission européenne a même menacé l'entrepreneur de sanctions.

Elon Musk a pris des décisions controversées depuis son acquisition de Twitter, le 28 octobre dernier, rétablissant des comptes qui avait été bannis, dont celui de Donald Trump, et mettant fin à la lutte contre la désinformation liée au Covid-19. Mais il a aussi suspendu le compte du rappeur Kanye West après la publication de plusieurs messages jugés antisémites et refusé le retour sur la plateforme du complotiste d'extrême droite Alex Jones.