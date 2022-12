Analyse : la France espère encore "marquer" des points au Moyen-Orient

Le président français Emmanuel Macron se rend mardi en Jordanie pour évoquer la situation en Irak

Le président français Emmanuel Macron n'a pas pu obtenir de victoire dimanche soir lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar, mais il en espère une ailleurs au Moyen-Orient. Plus précisément, en Jordanie, où il se rendra mardi pour évoquer les problèmes de l'Irak. Il sera rejoint sur la côte jordanienne de la mer Morte par les dirigeants d'Irak, de Jordanie et d'Égypte, ainsi que par de hauts représentants d'Iran, de Turquie, d'Arabie saoudite et de plusieurs autres États du Golfe.

Ce sommet est présenté comme la deuxième "Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat", qui fait suite à celle de l'année dernière. "Tous ces pays, qui parfois n'ont plus de liens, peuvent coopérer à nouveau pour trouver ensemble des solutions pour la région", avait déclaré Emmanuel Macron à l'époque. La question délicate qui se pose cette année concerne le rôle de la Turquie et de l'Iran en Irak. Les deux pays ont des visées d'influence dans les régions kurdes qui leur sont limitrophes. L'Iran, en particulier, cherche depuis longtemps à exercer un contrôle plus large et plus profond.

Mais ce n'est pas le seul problème. Trois participants clés - l'Irak, la Jordanie et l'Égypte - ont forgé ces dernières années une sorte de mini-axe, en travaillant ensemble sur un oléoduc et en faisant une démonstration diplomatique qu'un jour, ils pourraient bien repousser l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie,

Emmanuel Macron veut participer à ce sommet. C'est une nouvelle chance pour la France de montrer qu'elle compte dans le monde et au Moyen-Orient. Et, si rien d'autre n'est fait, ce quasi-échec sur le terrain de jeu au Qatar peut être quelque peu atténué en marquant des points sur le terrain de jeu politique au Moyen-Orient.