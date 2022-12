Iran : "La mobilisation" de Paris pour libérer les Français est "totale" (diplomatie française)

"Nous rappelons que nous déconseillons formellement tout déplacement en Iran"

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré mardi que la mobilisation des autorités françaises en vue de la libération de sept ressortissants détenus en Iran restait "totale" alors que deux comités de soutien appellent Paris à changer de stratégie.

Les comités de soutien à Fariba Adelkhah et Benjamin Brière, actuellement détenus en Iran, ont exhorté, dans une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron, à une action coordonnée de la part des pays européens. Le comité de soutien de Cécile Kohler, enseignante et syndicaliste arrêtée en mai dernier, n'est en revanche pas signataire de ce texte, a précisé mardi une porte-parole du comité. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah avait été arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Benjamin Brière a, lui, été arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d'emprisonnement pour espionnage.

"Force est de reconnaître que la stratégie de négociation poursuivie jusqu'alors n'a engrangé aucun résultat significatif", soulignent leurs comités de soutien dans cette lettre rendue publique lundi soir. "Nous rappelons que nous déconseillons formellement tout déplacement en Iran du fait du risque réel de détention arbitraire de la part des autorités du pays", a souligné mardi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.