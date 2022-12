Des universités israélienne et allemande créent un centre commun d'études religieuses

"En ces temps de montée du nationalisme et de l'antisémitisme, l'ouverture de ce centre est aussi un important signe d'amitié et de coopération"

L'université israélienne de Tel Aviv (TAU) et l'université allemande Goethe de Francfort (GUF) ont annoncé mardi une collaboration universitaire unique en son genre avec la création d'un centre commun pour l'étude des dynamiques interreligieuses. L'accord de lancement du nouveau centre a été signé en décembre 2021 et sera suivi de l'accord complet signé au cours d'une conférence inaugurale de deux jours intitulée "Penser interreligieusement", selon le communiqué de presse de l'université.

"Le centre favorisera la recherche sur la religion, en particulier les confessions monothéistes – un domaine dans lequel les deux institutions se spécialisent – ​​avec une attention particulière pour les interactions mutuelles à tous les niveaux de la vie religieuse. Les deux universités mèneront des recherches conjointes, organiseront des conférences universitaires et formeront des étudiants et des chercheurs dans ce domaine", indique le communiqué.

La conférence comprendra six sessions de travail avec six chercheurs de premier plan dans le domaine émergent des dynamiques interreligieuses qui présenteront des articles sur leur approche spécifique du sujet. Elle se conclura par une table ronde envisageant l'impact des études interreligieuses sur l'étude de la religion.

"Notre centre commun est plus qu'une institution scientifique. En ces temps de montée du nationalisme et de l'antisémitisme, l'ouverture de ce centre est aussi un important signe d'amitié et de coopération que nous envoyons au monde. Le sujet académique sur lequel nous nous concentrons conjointement est très pertinent à la fois pour l'Allemagne et Israël : l'histoire et les défis actuels de la diversité religieuse, des différences et des conflits dans les sociétés pluralistes", a déclaré le professeur Enrico Schleiff, président de l'Université Goethe.

Le professeur Milette Shamir, vice-présidente de l'Université de Tel-Aviv en charge de la collaboration universitaire internationale, a ajouté que l'université israélienne disposait d'un vaste réseau de coopération avec des universités allemandes, y compris des centaines de projets de recherche conjoints "incluant plusieurs centaines d'étudiants allemands qui rejoignent le campus chaque année."