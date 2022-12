L'Iran dément les accusations du président ukrainien au sujet des drones

"M. Zelensky devrait se rendre compte que la patience stratégique de l'Iran ne sera pas illimitée face à des accusations sans fondement"

Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé jeudi que la patience de la République islamique à l'égard de Kiev "était à bout", et s'est insurgé contre les accusations du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquelles Téhéran aurait fourni des drones pour soutenir les Russes.

"M. Zelensky devrait se rendre compte que la patience stratégique de l'Iran ne sera pas illimitée face à des accusations sans fondement", a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Nasser Kanaani, dans un communiqué repris par les médias d'État iraniens. Dans un discours prononcé mercredi devant le Congrès, M. Zelensky a souligné que l'Iran était le partenaire de la Russie dans sa "politique génocidaire". "Les drones mortels iraniens envoyés en Russie par centaines sont devenus une menace pour nos infrastructures critiques. C'est ainsi qu'un terroriste a trouvé l'autre", a-t-il lancé.

L'Ukraine et les puissances occidentales, ainsi qu'Israël, ont accusé à plusieurs reprises la Russie d'utiliser des drones iraniens pour attaquer des civils et des centrales électriques en Ukraine, une accusation que Moscou et Téhéran ont démentie. "Une fois de plus, nous soulignons que la République islamique d'Iran n'a exporté aucun équipement militaire à quelque partie que ce soit pour l'utiliser dans la guerre en Ukraine", a ajouté Kanaani.

Il a également mis en garde Zelensky contre toute alliance avec Washington. "M. Zelensky ferait mieux de tirer les leçons du sort de certains dirigeants de pays qui comptaient sur le soutien des États-Unis", a-t-il conclu.