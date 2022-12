Charles "Le Serpent" Sobhraj libéré de la prison népalaise et transféré en France

Décrit comme un escroc, un séducteur, un voleur et un meurtrier, le nombre réel de ses victimes est inconnu

Charles Sobhraj, un tueur condamné que la police tient pour responsable d'une série de meurtres commis dans les années 1970 et 1980, a été libéré vendredi d'une prison népalaise après avoir passé près de 20 ans derrière les barreaux et sera transféré en France ce vendredi soir.

Surnommé le "tueur aux bikinis" en Thaïlande et "le serpent" pour avoir évité la police et utilisé des déguisements, Sobhraj, 78 ans, de nationalité française, est soupçonné d'avoir tué plus de 20 randonneurs occidentaux sur la "piste des hippies" en Asie. Sa notoriété a même fait l'objet d'une production conjointe de Netflix et de la BBC sortie l'année dernière.

Mercredi, la Cour suprême du Népal a ordonné sa libération de prison, en invoquant son âge. Il devait sortir de prison jeudi, mais les procédures préalables à la libération, notamment un bilan de santé, ont entraîné des retards, a déclaré à Reuters Ishwari Prasad Pandey, un geôlier de la prison centrale de Katmandou, tard dans la journée de jeudi.

Sobhraj est détenu dans une prison de haute sécurité au Népal depuis 2003, date à laquelle il a été arrêté pour le meurtre de la routarde américaine Connie Jo Bronzich en 1975, et a purgé 19 ans d'une peine de 20 ans. "Je suis heureuse et j'ai beaucoup de respect pour notre système judiciaire et notre Cour suprême", a déclaré Sakuntala Thapa, belle-mère de Sobhraj, après l'annonce de sa libération.

Sobhraj a épousé Nihita Biswas, une ressortissante népalaise et une femme de 44 ans sa cadette, en 2008. Il a nié avoir tué l'Américaine et ses avocats ont déclaré que les accusations portées contre lui étaient fondées sur des suppositions. Plusieurs années plus tard, Sobhraj a également été reconnu coupable du meurtre de l'ami canadien de Bronzich, Laurent Carriere. Mais il a été soupçonné de nombreux autres meurtres, notamment en Thaïlande, où la police affirme qu'il aurait drogué et tué six femmes dans les années 1970, dont certaines ont été retrouvées mortes sur une plage près de la station balnéaire de Pattaya.

Il a été emprisonné en Inde pour avoir empoisonné un groupe de touristes français dans la capitale, New Delhi, en 1976, avant de pouvoir être jugé pour les accusations portées contre lui en Thaïlande. Sobhraj s'est évadé de la prison indienne de Tihar en 1986 après avoir drogué des gardiens de prison avec des biscuits et des gâteaux contenant des somnifères.

La police a arrêté Sobhraj quelques jours plus tard dans l'État indien de Goa, où se trouvent des plages de vacances. Je me suis approché de leur table et j'ai dit : "Vous êtes Charles"", a déclaré Madhukar Zende, le policier qui l'a arrêté à Goa, dans une interview publiée vendredi dans le journal The Indian Express. Aujourd'hui encore, une statue de Sobhraj, coiffé de sa casquette à visière, se dresse dans le restaurant de Goa. Il a été emprisonné en Inde jusqu'en 1997, date à laquelle il est retourné en France.

Décrit comme un escroc, un séducteur, un voleur et un meurtrier, le nombre réel de ses victimes est inconnu. "Les autorités pénitentiaires vont le remettre aujourd'hui au service de l'immigration", a déclaré vendredi l'avocat de Sobhraj, Gopal Shivakoti Chintan.