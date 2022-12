L'immense fonds souverain norvégien envisagerait de se désengager d'Israël

Le principal investisseur mondial réexamine son activité dans le pays en raison de l'implication des banques israéliennes en Cisjordanie

Le fonds souverain norvégien, un important investisseur mondial, réexamine ses investissements en Israël et pourrait les arrêter complètement en raison de l'implication des banques israéliennes dans les implantations de Cisjordanie, selon plusieurs informations publiées jeudi soir dans les médias israéliens.

Le fonds, qui gère et investit les revenus des ressources naturelles du pays au profit du budget de développement du gouvernement, vaut environ 1,3 trillion de dollars et représente le plus important de son genre dans le monde, possédant environ 1,3 % des sociétés cotées en bourse dans le monde. Il est actuellement investi dans quelque 80 actions israéliennes, notamment des banques, des entreprises industrielles et technologiques.

Par le passé, le fonds s'est désengagé de nombreuses entreprises du monde entier pour des activités qu'il jugeait contraires à l'éthique, y compris un certain nombre d'entreprises israéliennes impliquées dans les implantations de Cisjordanie. Selon le quotidien Haaretz, les responsables de Jérusalem pensent que la dernière décision a été influencée par la décision prise par l'ONU en 2020 de publier une liste noire de plus de 100 entreprises mondiales dont les activités sont liées aux implantations.

Flash90 Les implantations israéliennes en Cisjordanie

De son côté, Channel 12 a rapporté que le fonds envisageait d'arrêter ses investissements en Israël depuis de nombreux mois, mais que la question a récemment refait surface. La chaîne, citant un fonctionnaire israélien non identifié ayant connaissance de la question, a rapporté que le caractère de droite dure du nouveau gouvernement a joué un rôle.

"Nos efforts pour dissuader le fonds de cette action seront difficiles à mener à bien face aux politiques déclarées du nouveau gouvernement concernant les territoires", a déclaré le fonctionnaire. Jeudi, Channel 12 a rapporté que le Likoud de Benjamin Netanyahou et le Sionisme religieux ont convenu d'aller vers l'annexion des terres de Cisjordanie sous la nouvelle coalition.

Bien que l'engagement soit vaguement formulé, il stipule ouvertement que le peuple juif "a un droit naturel sur la Terre d'Israël" et que, par conséquent, "le Premier ministre dirigera la formulation et l'avancement des politiques dans le cadre de l'application de la souveraineté en Cisjordanie".

Le ministère des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué laconique sur le désinvestissement potentiel du fonds être au courant "de la grave question" et de "la traiter".