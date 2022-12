Un Luxembourgeois d'origine iranienne condamné à mort par la République islamique

Le Luxembourg s'oppose à la peine de mort sans exception, la qualifiant de "châtiment cruel et inhumain"

Le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères a déclaré qu'un résident du pays d'origine iranienne a été arrêté en République islamique et condamné à mort. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn s'est entretenu au téléphone avec son homologue iranien Hossein Amir- Abdollahian pour discuter de l'affaire et parler de la situation dans le pays.

Selon le communiqué du ministère luxembourgeois des Affaires étrangères, le ministre Asselborn soutient les efforts de l'UE et des pays membres pour défendre les droits des manifestants iraniens. Le Luxembourg s'oppose à la peine de mort sans exception, la qualifiant de "châtiment cruel et inhumain".

Dans le compte rendu de la conversation publié par la République islamique, il n'est pas fait mention du Luxembourgeois qui risque d'être exécuté. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est contenté de dire qu'il avait exprimé la volonté de Téhéran d'entretenir des relations plus étroites avec le Luxembourg dans divers domaines. Les manifestations font rage en Iran depuis plus de trois mois, la population souhaitant la chute du régime. La République islamique réprime les protestataires tout en accusant les pays étrangers d'être responsables des troubles.

AFP / John Thys Le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn

Le 30 septembre, le ministère iranien des Renseignements a annoncé la détention d'au moins neuf citoyens non iraniens originaires d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, des Pays-Bas et de Suède. Le 20 octobre, la Fars New Agency, qui est affiliée aux Gardiens de la révolution, a rapporté que "des citoyens de 14 pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni et l'Afghanistan, ont été arrêtés lors des récentes émeutes en Iran."

Le régime a condamné à mort des dizaines de manifestants et en a pendu deux jusqu'à présent, et de nombreux autres risquent une exécution imminente.