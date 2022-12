L'Arabie saoudite fournit 20 millions de dollars au programme d'aide alimentaire de l'ONU pour le Yémen

Près de 18 millions de personnes au Yémen nécessitent une aide alimentaire

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a accueilli une contribution de 20 millions de dollars du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman (KSrelief) pour aider à répondre aux besoins alimentaires urgents des ménages les plus vulnérables au Yémen. Grâce à cette contribution de l'Arabie saoudite par l'intermédiaire de KSrelief, le PAM sera en mesure de combler les lacunes critiques du programme d'assistance alimentaire vitale en trois cycles de distribution en 2023, évitant ainsi toute interruption des opérations.

Le PAM achètera de la farine de blé pour aider 525 849 personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois. Une partie de la contribution sera utilisée pour améliorer les moyens de subsistance et la résilience des familles et des communautés touchées. "L'engagement continu du Royaume d'Arabie saoudite à répondre aux besoins humanitaires urgents a permis de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables au Yémen", a déclaré Ahmed Ali Al-Baiz, superviseur général adjoint des opérations et des programmes de KSrelief.

Les conflits, les chocs climatiques et la possibilité d'une récession mondiale menacent des millions de personnes, en particulier au Yémen, où sévit un conflit sévère. Dans un contexte d'insécurité alimentaire croissante, les perspectives de redressement du pays s'amenuisent. "Le soutien de KSrelief a permis de tenir la famine à distance", a déclaré Richard Ragan, représentant et directeur national du PAM au Yémen.

Cette dernière contribution porte le total des contributions de l'Arabie saoudite à la réponse du PAM au Yémen depuis 2015 à plus de 1,86 milliard de dollars, dont 380 millions de dollars en 2019 qui ont aidé le PAM à intensifier ses opérations, pour atteindre 13 millions de personnes.

Près de 18 millions de personnes au Yémen nécessitent une aide alimentaire.