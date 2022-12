L'Antarctique en danger : 80% de l'espèce des manchots empereurs auront disparu d'ici 2100

"La biodiversité est soumise à une pression importante en Antarctique"

Deux tiers des espèces d'oiseaux originaires du continent antarctique sont en danger d'extinction, dont celle des manchots empereurs qui devrait disparaître à 80% d'ici 2100, selon une nouvelle étude portant sur la préservation de la biodiversité sur le continent. L'étude, publiée dans la revue Plos Biology, est le fruit d'une collaboration entre des scientifiques de 28 institutions de 12 pays, révélant que les manchots empereurs sont les plus menacés d'extinction. Si le danger est réel et imminent, le nombre de manchots empereurs sur la côte littorale Antarctique est stable pour le moment et compte entre 625 000 et 650 000 oiseaux, dont environ 90% en mesure de se reproduire immédiatement.

"Il existe de nombreux dangers pour les différentes espèces de l'Antarctique, même si beaucoup d'entre nous considèrent ce continent comme éloigné et protégé", a déclaré le Dr Jasmine Lee, qui a dirigé la recherche. "Le plus grand danger ne vient pas de l'intérieur" a-t-elle ajouté. Elle a expliqué que l'activité humaine sur le continent est en augmentation, que ce soit à des fins touristiques ou à des fins de recherche - et cela constitue un danger pour les différentes espèces qui s'y trouvent.

Le Dr Alex Trudos, partenaire de la recherche, a souligné que "la biodiversité est soumise à une pression importante en Antarctique. Le caractère unique du continent et la valeur de ses animaux sauvages sont importants, nous devons donc veiller à ce que les dommages qui leur sont causés soient minimes. Nous devons réduire l'empreinte environnementale des véhicules et des avions, ainsi que les projets d'infrastructure en place." "Le manchot empereur dépend de la glace pour se reproduire, s'il perd son habitat, cela pourrait conduire à la fin de l'espèce à terme," assure le Dr Lee.

Le manchot empereur est un oiseau endémique de l'Antarctique et le plus grand et le plus lourd de tous les manchots. Comme les autres manchots, il est incapable de voler. Ses ailes raides et aplaties et son corps profilé sont particulièrement adaptés à l'habitat marin.