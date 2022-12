Taïwan : la Chine mène des exercices militaires face aux "provocations" américaines

"Il s'agit d'une réponse résolue à l'escalade actuelle de collusion et de provocation des États-Unis et de Taïwan"

La Chine dit avoir mené dimanche des exercices militaires près de Taïwan, qu'elle revendique, en réponse aux "provocations" et à la "collusion" entre les Etats-Unis et les autorités de l'île. Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, s'est plainte des activités militaires chinoises répétées à proximité depuis environ trois ans, Pékin cherchant à faire pression sur Taipei pour qu'elle accepte la souveraineté chinoise.

En août, la Chine a organisé des exercices de guerre autour de Taïwan à la suite d'une visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, et samedi, elle a condamné les États-Unis pour une nouvelle loi qui augmente l'aide militaire à Taïwan. Dans une brève déclaration, le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération de la Chine a indiqué qu'il avait effectué des "patrouilles conjointes de préparation au combat et des exercices de frappe de puissance de feu conjointe" autour de Taïwan, sans toutefois préciser l'endroit exact.

"Il s'agit d'une réponse résolue à l'escalade actuelle de collusion et de provocation des États-Unis et de Taïwan", a-t-elle ajouté, sans donner de détails. "Les forces du théâtre prendront toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale."

Hector RETAMAL / AFP

Le ministère taïwanais de la Défense s'est refusé à tout commentaire immédiat. Le ministère a publié un rapport quotidien à 9 heures (0100 GMT) sur les activités militaires chinoises près de l'île au cours des 24 heures précédentes.

Les États-Unis sont le plus important soutien international et fournisseur d'armes de Taïwan, malgré l'absence de liens diplomatiques officiels. Les ventes d'armes américaines à Taïwan constituent un irritant constant dans les relations entre Pékin et Washington. L'armée taïwanaise est éclipsée par celle de son immense voisin, la Chine. Son armée de l'air, en particulier, a été mise à rude épreuve, car elle a dû intervenir à plusieurs reprises pour repousser les incursions chinoises près de l'île au cours des trois dernières années.

Les exercices chinois ont coïncidé avec l'entrée en fonction des maires et des chefs de comté nouvellement élus à Taïwan, à la suite des élections locales qui ont eu lieu le mois dernier sur l'île et au cours desquelles le Parti démocratique progressiste au pouvoir a été battu. La Chine n'a jamais renoncé à recourir à la force pour soumettre Taïwan à son contrôle. Taïwan conteste fermement les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que seuls les 23 millions d'habitants de l'île peuvent décider de leur avenir.