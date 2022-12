Naomi Osaka et Serena Williams, sportives les mieux payées en 2022

La joueuse de tennis française Caroline Garcia occupe la 24e place du classement Forbes

Le magazine Forbes a révélé son classement des 25 sportives les mieux payées en 2022. Les joueuses de tennis japonaise Naomi Osaka (51 millions de dollars de revenus) et américaine Serena Williams (41,3 millions de dollars) se partagent le podium aux côtés de la skieuse freestyle chinoise Eileen Gu (20 millions de dollars). Naomi Osaka occupe le haut du classement pour la troisième année consécutive. Outre ses revenus proprement liés au tennis, cette véritable femme d'affaires a cofondé une ligne de soins pour la peau, une société de production, une agence artistique et a investi dans une équipe de pickleball.

Les places suivantes du classement sont occupées par d'autres championnes de tennis dont la sœur de Serena, Venus Williams, qui arrive en 6e position. La gymnaste américaine Simone Biles est classée 8e, et la golfeuse australienne Minjee Lee 10e. Des championnes de basketball, de badmington ou de football occupent les places suivantes. Il ressort du classement que le tennis et le golf sont les sports qui génèrent le plus de revenus pour les championnes femmes.

AP Photo/Alberto Pezzali Serena Williams après un match au premier tour lors de la deuxième journée des championnats de tennis de Wimbledon à Londres, le 28 juin 2022

Une seule Française occupe ce classement, à la 24e place ex-aequo. Il s'agit de la joueuse de tennis Caroline Garcia, dont les revenus en 2022 se sont élevés à 5,2 millions de dollars. La championne a terminé l’année en beauté, remportant les finales de la WTA en novembre et en hissant à la quatrième place du classement en simple.

Huit des sportives féminines les mieux payées en 2022 ont gagné au moins 10 millions de dollars, soit deux fois plus qu’il y a un an. En outre, c’est la première fois que plus de sept femmes atteignent ce seuil depuis que Forbes a introduit ce classement en 2008. Au total, les 25 sportives les mieux payées au monde ont empoché environ 285 millions de dollars en 2022, avant impôts et commissions des agents, les dix premières du classement enregistrant une fortune nette de 194 millions de dollars, soit 17 % de plus que les 167 millions de dollars du top 10 de 2021.

EMMANUEL DUNAND (AFP) La Française Caroline Garcia victorieuse de la Belge Elise Mertens en Fed Cup, le 10 février 2019 à Liège

Les experts interprètent ces chiffres comme une très bonne nouvelle pour la visibilité et l'engouement de plus en plus fort qui touche le sport féminin, qui a enregistré des records marquants en 2022. Le succès de l’Euro féminin s’est répercuté sur les ligues de clubs, avec une augmentation de 200 % de l’affluence dans la Women’s Super League d’Angleterre par rapport à la saison dernière, et la Frauen-Bundesliga d’Allemagne a dépassé l’affluence totale de la saison dernière en seulement sept semaines. La FIFA a enfin annoncé la semaine dernière qu’elle lançait une Coupe du monde des clubs féminins, peu de temps après avoir publié un rapport indiquant que 77 % des ligues de football féminin avaient un sponsor en titre en 2022, contre 66 % en 2021. La WNBA, ligue américaine professionnelle de basketball a quant à elle enregistré sa meilleure audience de la saison régulière en 14 ans, en hausse de 16 % par rapport à 2021.