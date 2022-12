Un centre commun d'études interreligieuses israélo-allemand

"Le nouveau centre va élargir la collaboration dans une nouvelle direction importante"

Un accord pour l’établissement d’un centre commun d’études interreligieuses a été signé entre l'Université de Tel-Aviv et l'Université Goethe de Francfort pour promouvoir la recherche sur les religions, en mettant l’accent sur les interactions mutuelles à tous les niveaux de la vie religieuse. Les deux universités mèneront ainsi des recherches conjointes, organiseront des conférences universitaires et formeront des étudiants et des chercheurs.

"L'université de Tel-Aviv a développé un vaste réseau de partenariats avec des universités allemandes, plus qu'avec tout autre pays d'Europe", a déclaré le Prof. Milette Shamir, vice-Présidente de l’Université de Tel-Aviv en charge de la coopération universitaire internationale. "Le nouveau centre va élargir la collaboration dans une nouvelle direction importante et renforcer notre partenariat existant avec l'Université Goethe de Francfort, l'une des principales universités d'Allemagne."

"Dans le cadre des relations académiques israélo-allemandes et du lien étroit entre les villes de Francfort et de Tel-Aviv, nous créons ici quelque chose de très spécial, un centre de recherche international dans le domaine des études interreligieuses qui abordent des sujets constituant des défis pour nos deux sociétés, allemande et israélienne, chacune de manières différentes, d'un point de vue à la fois historique et contemporain" a souligné le Prof. Christian Wiese, qui dirige l'initiative à l'Université Goethe.

Par ailleurs, selon une récente étude, les Allemands se sentent de moins en moins attachés à Israël et en ont une opinion moins favorable. Sur les 1 271 Allemands interrogés, 46 % ont une opinion positive d'Israël et 34 % une opinion négative, tandis que parmi les 1 372 Israéliens interrogés dans le cadre de l'étude, 63 % ont répondu qu'ils avaient une opinion positive de l'Allemagne et seulement 19 % ont une opinion négative.