2023 – Vers une nouvelle équation stratégique mondiale, par Raphaël Jerusalmy

Devant l’émergence inquiétante de points de friction à travers le monde, la question se pose de savoir qui fera la une de l’actualité sécuritaire durant l’année à venir. Qui de Kiev, Téhéran ou Taïwan, aura la vedette en 2023 ? Ce dont on est sûr, c’est que le Moyen-Orient n’est plus, comme par le passé, la zone de conflit la plus critique pour la stabilité globale de la planète.

Les Etats-Unis et l’Europe se distancent de plus en plus de toute implication directe dans l’imbroglio inextricable d’alliances et mésalliances, de conflits larvés ou endémiques, dont cette région du globe est infestée. L’antagonisme israélo-palestinien n’étant qu’un conflit parmi de nombreux autres, opposant non seulement des nations, mais aussi des tribus et des clans, des tendances religieuses, des groupes ethniques se vouant des haines aussi irrationnelles qu’ancestrales.

Avec les accords d’Abraham, un apaisement relatif semble voir le jour. Du moins de l’avis des Etats-Unis et de l’Europe, qui se trompent, ou plutôt préfèrent s’aveugler, sur le fait que les accords d’Abraham ne sont en fait qu’une redistribution des cartes au cœur d’une partie en cours. Celle qui se joue entre sunnites et chiites. Celle du rêve de tous les dirigeants musulmans, chacun aspirant à devenir le chef suprême de l’Islam.

Ce désintérêt politique des occidentaux, avec Biden en tête, se manifeste par le désir de négocier avec Téhéran afin d’éviter à tout prix une confrontation guerrière. Surtout depuis le déclenchement des hostilités entre la Russie et l’Ukraine. Bien que, là aussi, les forces de l’OTAN s’opposent à toute intervention. Alors même que l’Europe se voit subir une déficience énergétique et alimentaire sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. Déficience qui est le signe annonciateur d’une crise économique mondiale. Est-ce à dire que toute l’attention est centrée sur Kiev ? Elle l’était jusqu’à présent.

Faut-il se réjouir du fait qu’Israël et ses voisins passent désormais au second, ou même au troisième plan des préoccupations sécuritaires ?

Mais voilà, en cette fin d’année 2022, l’entrée de Téhéran dans la danse vient tout changer. L’établissement d’un « corridor du mal » allant du golfe persique jusqu’à Moscou et Saint-Pétersbourg, en passant par la mer Noire et la mer Caspienne, relie soudain, tant physiquement qu’économiquement, la Russie à la Chine, en passant par l’Inde. D’un coup, l’accord de défense et de coopération russo-iranien, et ce corridor de libre-échange qui échappe aux contrôles et sanctions, érige un bloc uni qui s’étend de Moscou à Pékin, une sorte de géant stratégique qui ne cache pas ses ambitions territoriales, concernant aussi bien l’Ukraine que Taïwan. A la différence près que les États-Unis se montrent plus fermes et enclin à agir en ce qui concerne la protection de Taïwan. Ceci confirme la priorité américaine accordée au problème chinois. S’agit-il d’une résurgence du « péril jaune » ?

Faut-il se réjouir du fait qu’Israël et ses voisins passent désormais au second, ou même au troisième plan des préoccupations sécuritaires ? Faut-il escompter que l’Iran, dès lors qu’impliqué dans le conflit russo-ukrainien, devienne l’ennemi des occidentaux plutôt que celui d’Israël et de l’Arabie saoudite ? Malheureusement, non. Car, s’il est vrai que le Moyen-Orient n’est plus la menace principale pesant sur la sécurité planétaire, l’instabilité du monde, elle, met en danger tout le Moyen-Orient. Les rôles sont inversés. Le Liban en tête, suivi de l’Egypte et de la Jordanie, subissent les contrecoups économiques et alimentaires du conflit russo-ukrainien, précipitant ces pays vers un chaos déstabilisateur pour le reste de la région. Et puis, le danger chinois se précise. Les Etats-Unis se retirent de plus en plus du Moyen-Orient, les Russes de même, guerre en Ukraine oblige, les Européens brillent par leur passivité. Tous servent le Moyen-Orient sur un plateau à la Chine, dont les visées sur le monde arabe sont le prolongement d’une spectaculaire expansion chinoise sur le continent africain.

Taïwan pourrait devenir l’enjeu d’un conflit sino-américain. Dans lequel Israël serait impliqué malgré lui, du fait de l’axe Téhéran-Pékin. Ce scénario n’est plus si improbable depuis que l’implication iranienne dans le conflit russo-ukrainien a remis le Moyen-Orient dans l’étau des super-puissances.