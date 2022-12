Les États-Unis veulent d'étouffer la fabrication de drones iraniens

L'administration Biden travaille en étroite collaboration avec Israël sur cette question

Les États-Unis auraient lancé une opération majeure pour empêcher l'Iran de fabriquer et de livrer des drones à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, à l'instar des efforts déployés depuis des années pour empêcher Téhéran de se doter d'armes nucléaires, a rapporté mercredi le New York Times. Les mesures prises par l'administration Biden comprennent le blocage de l'accès aux composants fabriqués en Occident que l'Iran utilise dans ses drones, selon le quotidien. Il explique qu'il est toutefois difficile d'empêcher l'acquisition de technologies à double usage, car l'Iran a tiré les leçons d'années d'efforts pour contourner les sanctions relatives à son programme nucléaire.

Citant plusieurs responsables de la sécurité aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, le journal indique que le programme vise également à donner à l'Ukraine la capacité d'abattre tout drone "kamikaze" que la Russie parviendrait à acquérir, ainsi que de cibler leurs sites de lancement. Selon le New York Times, l'administration du président Joe Biden coopère étroitement avec Israël sur cette question et s'appuie sur l'expérience de Jérusalem pour déjouer les attaques de drones iraniens.

Un communiqué de la Maison Blanche avance que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a discuté des liens militaires entre l'Iran et la Russie avec de hauts responsables de la sécurité israéliens, la semaine dernière.

Relation entre l'Iran et la Russie

Washington se positionne en réaction à une relation étroite qui s'est forgée entre l'Iran et la Russie, impliquant des équipements militaires, en particulier depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine en février. Ces dernières semaines, les responsables occidentaux ont averti que l'Iran se préparait à fournir des missiles à la Russie et à augmenter ses livraisons de drones, des drones apparemment utilisés dans des frappes sur des civils et des sites d'infrastructure ukrainiens.

AP Photo/Roman Hrytsyna Des pompiers travaillent après une attaque de drones sur des bâtiments à Kiev, en Ukraine

Téhéran a réfuté avoir fourni des drones au Kremlin depuis le début de la guerre, tout en reconnaissant l'avoir fait par le passé, une affirmation contestée par de nombreux hauts responsables occidentaux qui affirment que les livraisons d'armes sont bien actuelles. Une enquête menée le mois dernier par le groupe Conflict Armament Research a révélé que les drones iraniens utilisés par la Russie en Ukraine contenaient des semi-conducteurs et d'autres composants avancés exclusivement produits aux États-Unis, en Europe et en Asie.

"Nous étudions les moyens de cibler la production de drones iraniens par le biais de sanctions, de contrôles des exportations et de discussions avec des entreprises privées dont les pièces ont été utilisées dans la production", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. "Nous évaluons d'autres mesures que nous pouvons prendre en termes de contrôle des exportations pour restreindre l'accès de l'Iran aux technologies utilisées dans les drones", a-t-elle ajouté dans son communiqué.