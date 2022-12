Covid-19 : les États-Unis vont exiger un test de dépistage pour les voyageurs en provenance de Chine

Certains scientifiques s'inquiètent du fait que la vague de cas de Covid-19 en Chine pourrait libérer un nouveau variant dans le monde

Les États-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles exigences en matière de test Covid-19 pour tous les voyageurs en provenance de Chine, rejoignant ainsi les autres pays qui imposent des restrictions en raison d'une recrudescence des infections.

L'augmentation du nombre de cas en Chine fait suite à la suppression des contrôles anti-virus stricts du pays. La politique chinoise du "zéro Covid" avait permis de maintenir le taux d'infection à un faible niveau, mais elle a alimenté la frustration de la population et freiné la croissance économique.

Dans une déclaration expliquant les restrictions, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont cité la flambée des infections et ce qu'ils considèrent comme un manque d'informations adéquates et transparentes de la part de la Chine, notamment le séquençage génomique des souches virales circulant dans le pays.

"Ces données sont essentielles pour surveiller efficacement l'augmentation du nombre de cas et réduire le risque d'entrée d'une nouvelle variante préoccupante", ont déclaré les Centres américains de contrôle.

AP / Gemunu Amarasinghe 2020 ©

Certains scientifiques s'inquiètent du fait que la vague de cas de Covid-19 en Chine pourrait libérer un nouveau variant dans le monde, qui pourrait ou non être similaire à celles qui circulent actuellement. En effet, chaque infection est une nouvelle occasion pour le virus de muter.

"Ce que nous voulons éviter, c'est qu'un variant entre aux États-Unis et se propage comme nous l'avons vu avec le delta ou l'omicron", a déclaré Matthew Binnicker, directeur de la virologie clinique à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota.

À partir du 5 janvier, tous les voyageurs en provenance de Chine à destination des États-Unis devront passer un test de dépistage du COVID-19 au plus tard deux jours avant leur voyage et fournir un test négatif avant d'embarquer sur leur vol. Le test s'applique à toute personne âgée de 2 ans et plus, y compris les citoyens américains.

D'autres pays ont pris des mesures similaires afin d'empêcher les infections de se propager au-delà des frontières de la Chine. Le Japon exigera un test Covid-19 négatif à l'arrivée pour les voyageurs en provenance de Chine, et la Malaisie a annoncé de nouvelles mesures de suivi et de surveillance. L'Inde, la Corée du Sud, l'Italie et Taïwan exigent des tests de dépistage du virus pour les visiteurs en provenance de Chine.

Le Nouvel An lunaire, qui commence le 22 janvier, est généralement la saison de voyage la plus active en Chine, et Pékin a annoncé mardi qu'elle recommencerait à délivrer des passeports pour le tourisme pour la première fois depuis le début de la pandémie en 2020.