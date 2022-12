L'ONU vote sur la proposition de demander un avis juridique contre Israël à la CIJ de La Haye

La proposition stipule que la présence israélienne en Judée-Samarie et à Jérusalem est illégale

L'Assemblée générale des Nations unies votera ce vendredi soir sur la proposition de demander un avis juridique contre Israël à la Cour internationale de justice de La Haye. Un responsable du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que "Netanyahou a eu le temps de s'entretenir avec plusieurs dirigeants concernant le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui comprend un appel à la CIJ pour qu'elle formule un avis juridique sur 'l'occupation israélienne'".

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a déclaré à propos de la résolution proposée : "Aucun organe international ne peut décider que le peuple juif est un "occupant" de sa propre patrie. Toute décision d'un organe judiciaire qui reçoit son mandat de l'ONU moralement en faillite et politisée est totalement illégitime. La décision d'organiser un vote qui traite d'Israël le Shabbat est un autre exemple de la décadence morale de l'ONU, qui empêche la position d'Israël d'être entendue dans un vote dont les résultats sont prédéterminés."

À la lumière du vote, l'ambassadeur Erdan a annoncé qu'il ne prendrait pas la parole lors du débat et que la délégation américaine à l'ONU voterait contre la résolution proposée, également au nom de l'État d'Israël.

L'avis juridique de la Cour internationale de justice devrait traiter de la "signification juridique de l'occupation israélienne en cours". La proposition stipule déjà que la présence israélienne en Judée-Samarie et à Jérusalem est illégale et demande au tribunal de recommander les mesures que l'ONU et les pays du monde devraient prendre contre Israël en raison de cette présence qui, selon la proposition, constitue "l'annexion du territoire."