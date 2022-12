Ses vidéos ont amassé plus de 500 millions de vues

Keenan Cahill, star des réseaux sociaux et plus particulièrement de YouTube, est décédé à l'âge de 27 ans après une opération à coeur ouvert, rapportent les médias. Il avait acquis sa notoriété au début des années 2010 grâce à des vidéos où il faisait du playback. Le jeune homme était atteint de la maladie de Maroteaux-Lamy, d’où son nanisme. Il avait plus de 740 000 abonnés sur YouTube qui suivaient avec passion ses vidéos originales.

Il chantait en playback sur toutes sortes de titres, en faisant des mimiques. Sa première, une vidéo sur "Teenage Dream" de Katy Perry, totalise aujourd’hui plus de 58 millions de vues. Plusieurs artistes ont notamment fait des vidéos avec le jeune homme dont Jennifer Anniston, Cody Simpson, Justin Bieber ou encore Doc Gynéco.

Né à Elmhurst, dans l'Illinois, Keenan s'est fait un nom dans l'histoire des stars des réseaux avec ses vidéos qui ont amassé plus de 500 millions de vues.