Vote à l'Assemblée générale de l'ONU : la CIJ examinera bien "l'occupation israélienne"

La résolution a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre, et 53 abstentions

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté vendredi une résolution demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de se pencher sur la question de l'occupation israélienne de territoires palestiniens, au lendemain de l'investiture du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. La résolution a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre, et 53 abstentions, les Etats occidentaux étant partagés sur la question tandis que les pays arabes ont unanimement voté pour, y compris ceux ayant normalisé leurs relations avec Israël, et que la Chine et la Russie ont également voté en faveur.

Yonatan Sindel/Flash90 Gilad Erdan, représentant permanent d'Israël auprès des Nations unies, lors d'une cérémonie pour le ministre israélien de la Sécurité publique, qui s'est tenue à Jérusalem le 18 mai 2020

Le texte exhorte la cour onusienne basée à La Haye, aux Pays-Bas, à déterminer "les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination", ainsi que de ses mesures "visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem".

Le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a déclaré que le vote envoyait un signal au nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à propos de sa volonté de renforcer des politiques "coloniales et racistes" et a salué les Etats qui ne se sont pas laissés "dissuader par des menaces et des pressions". En amont du vote, l'ambassadeur israélien Gilad Erdan a qualifié la résolution de "tache morale sur l'ONU".

L'ambassadeur israélien Gilad Erdan a qualifié la résolution de "tache morale sur l'ONU"

"Aucune organisation internationale ne peut décider si le peuple juif est un occupant dans sa propre terre natale", a-t-il ajouté. "Quelconque décision d'une organisation judiciaire qui reçoit son mandat de Nations unies politisées et en faillite morale est complétement illégitime", a également affirmé M. Erdan.

La résolution appelle également Israël à mettre fin aux colonies mais l'Assemblée générale ne dispose pas de pouvoirs contraignants, contrairement au Conseil de sécurité où les Etats-Unis, alliés d'Israël, disposent d'un droit de veto. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, et l'Allemagne se sont opposés à la résolution et la France s'est abstenue. "Nous ne pensons pas qu'un renvoi vers la Cour internationale de justice aide à ramener les parties prenantes vers un dialogue", a déclaré le diplomate britannique Thomas Phipps.