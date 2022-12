Une ONG israélienne sauve une famille de Zanzibar atteinte du même problème cardiaque

Save a Child's Heart a sauvé la vie de plus de 6 000 enfants de 66 pays

Fahim, un garçon de deux ans originaire de Zanzibar, a récemment subi un cathétérisme cardiaque à l'hôpital pour enfants Sylvan Adams, dans le centre d'Israël. Fahim est né à Zanzibar avec une maladie cardiaque congénitale qui menaçait sa vie. Il a été amené en Israël grâce à l'association Save a Child's Heart, et est le troisième membre de sa famille à être sauvé par l'organisation internationale à but non lucratif basée en Israël.

Il y a trois ans et demi, Balkis, la mère de Fahim, s'est rendue à la clinique de Save a Child's Heart mise en place à l'hôpital Mnazi Mmoja de Stone Town, à Zanzibar. Elle a amené sa petite fille d'un an, Fatma, pour qu'elle soit examinée par l'équipe médicale. Elle était branchée à l'oxygène et avait des difficultés à respirer. L'équipe médicale l'a immédiatement emmenée pour une échographie et, en parlant avec Balkis, ils ont compris que Balkis elle-même était une ancienne patiente de Save a Child's Heart. Elle avait été amenée en Israël il y a plus de 20 ans, alors qu'elle n'était qu'une petite fille, pour subir une opération du cœur qui lui a sauvé la vie.

La vie de Balkis a été sauvée en Israël, elle est retournée à Zanzibar, a terminé ses études et s'est mariée. Son premier enfant, Fatma, est née avec une maladie cardiaque - exactement la même maladie que Balkis. Fatma a été amenée en Israël peu après cette clinique et a subi une opération à cœur ouvert en Israël en 2019, une opération qui lui a sauvé la vie. Elle a été le 5 000 enfant à être sauvé par Save a Child's Heart.

Fondée au Wolfson Medical Center à Holon en 1995, Save a Child's Heart a sauvé la vie de plus de 6 000 enfants de 66 pays et a amené plus de 140 professionnels de la santé locaux en Israël pour une formation afin qu'ils puissent soigner les enfants de manière indépendante et créer des centres d'excellence dans leur pays d'origine.