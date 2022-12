Quatre médicaments israéliens pourraient recevoir l'approbation de la FDA en 2023

Les quatre médicaments s'adressent à des marchés assez petits

Pour l'heure, les médicaments israéliens approuvés par la FDA (Food and Drug Administration américaine) se comptent sur les doigts des deux mains, mais dès 2023, quatre nouveaux médicaments pourraient s'ajouter à la précieuse liste. Il s'agit de MediWound (Nasdaq : MDWD), Gamida Cell (Nasdaq : GMDA), BioLineRx (TASE : BLRX ; Nasdaq : BLRX), et Protalix, en plus d'un médicament de Teva, une version d'un traitement contre la schizophrénie. Trois des produits concernés ont des mécanismes d'action totalement nouveaux.

Toutes ces entreprises ont réussi à lever des fonds sur le Nasdaq ou la Bourse de New York pendant les années d'abondance. Chacune d'entre elles a levé des centaines de millions de dollars dans des tours de table assez petits sur une période de plusieurs années, comme les bourses américaines l'ont permis ces dernières années. En outre, dans le cas de trois de ces quatre entreprises, Clal Biotechnology Industries, qui est cotée à la bourse de Tel Aviv, est un actionnaire important.

Les quatre entreprises ont un autre point commun : elles s'adressent toutes à des marchés assez petits et ont bénéficié de certains assouplissements dans leurs voies de développement, ce qui s'est généralisé ces dernières années. C'est ce qui a permis aux entreprises israéliennes d'atteindre le stade de la demande d'approbation avec un investissement de quelques centaines de millions de dollars seulement, et non les centaines de millions, voire les milliards, nécessaires pour développer des médicaments destinés à de grands marchés.

Si la FDA approuve les médicaments, les entreprises pourront commencer à les commercialiser dans quelques mois, en même temps qu'elles tenteront d'obtenir une couverture d'assurance pour ces médicaments. Il existe également des étapes intermédiaires entre l'approbation et la non-approbation, tels que des demandes d'informations supplémentaires, de petits essais supplémentaires, ou encore un autre essai. Toute réponse partielle de ce type est susceptible de retarder l'approbation de quelques mois à plusieurs années, en fonction des exigences de la FDA.