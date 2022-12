Les humains se réchauffent avec de la peau d'ours depuis plus de 300 000 ans (étude)

Les chercheurs précisent que la peau des ours doit être enlevée très vite après la mort de l'animal

L'utilisation par l'homme de la peau d'ours pour se chauffer pendant les mois d'hiver est une tendance intemporelle qui remonte à au moins 300 000 ans, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Human Evolution. Elle examine des marques de découpe spécifiques et récemment découvertes sur les restes fossilisés d'un ours des cavernes, ce qui suggère que ces animaux étaient disséqués de manière stratégique.

Datant du paléolithique inférieur (il y a au moins 200 000 ans), les fossiles découverts sur un site archéologique de Basse-Saxe, en Allemagne, constituent l'un des plus anciens exemples au monde de cette méthode de dissection stratégique. Ivo Verheijen, chercheur à Tübingen, a suggéré que, puisque la carcasse de l'ours était utilisée pour d'autres usages que la simple viande, il était fort possible que le corps d'un ours puisse fournir bien plus qu'un repas. "Les marques de coupe sur les os sont souvent interprétées en archéologie comme une indication de l'utilisation de la viande", a déclaré Verheijen.

"Mais il n'y a pratiquement pas de viande à récupérer sur les os des mains et des pieds. Dans ce cas, nous pouvons attribuer des marques de coupe aussi fines et précises à l'épilation minutieuse de la peau. Ces marques de découpe nouvellement découvertes indiquent qu'il y a environ 300 000 ans, les habitants du nord de l'Europe étaient capables de survivre en hiver grâce, notamment, à des peaux d'ours chaudes", a déclaré le chercheur, doctorant dans le cadre du projet de recherche de Schöningen.

La composition du pelage d'hiver d'un ours était constituée de différents poils extérieurs longs qui formaient une couche protectrice, en plus d'une série de poils plus courts servant de couche protectrice aérée. Cela permettrait aux ours de mieux s'isoler pendant l'hibernation. Les chercheurs ont ajouté que la peau des ours doit être enlevée très vite après la mort de l'animal. Sinon, les poils sont perdus et la peau devient inutilisable. Le professeur Nicholas Conard, de Tübingen, qui dirige le projet de recherche de Schöningen, a déclaré que ces découvertes offraient un nouveau regard sur l'histoire archéologique et permettaient de mieux comprendre l'humanité.