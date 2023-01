Meghan Markle va publier ses mémoires

"Cela aurait été surprenant si Meghan n'avait pas publié son histoire, pour être honnête"

Dix jours avant la publication du livre du prince Harry, et quelques semaines à peine après la sortie du documentaire Harry & Meghan sur Netflix, les médias britanniques rapportent dimanche que la duchesse de Sussex devrait également publier son propre ouvrage. Selon un rapport du journal britannique Times, Meghan Markle a l'intention de publier ses mémoires, dans le cadre d'un contrat de quatre livres qu'elle a signé avec son mari chez l'éditeur Penguin Random House. La duchesse a déjà publié un livre pour enfants intitulé "Bench", en juin 2021. De plus, le couple publiera ensemble un livre sur la santé mentale.

"Cela aurait été surprenant si Meghan n'avait pas publié son histoire, pour être honnête", a déclaré un agent littéraire au journal britannique. "C'est sans aucun doute indispensable pour le prince Harry de raconter ce qu'il a vécu, mais la version de Meghan est tout aussi intéressante. Après tout, combien d'actrices ont épousé un prince ?", a-t-il ajouté.

Le journal a également rapporté que le prince et la princesse de Galles, William et Kate, devraient "se préparer au pire" avant la publication du livre du prince Harry. Selon le rapport, Harry devrait être plus gentil que prévu dans le livre envers son père, le roi Charles, et en revanche "dur" envers son frère et sa belle-sœur. "Le livre sera pire pour eux que pour le reste de la famille royale", a déclaré au journal une source anonyme. "Tout sort. Charles s'en sort mieux qu'on aurait pu s'y attendre, mais ce sera surtout difficile pour William et Kate. On a du mal à imaginer une réalité dans laquelle William et Harry se réconcilieront après la publication du livre."