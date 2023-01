Israël figure parmi les 10 pays les plus puissants du monde dans une liste annuelle

Selon US News, l'État juif possède la quatrième armée la plus puissante du monde

Israël est l'un des dix pays les plus puissants, les plus influents sur le plan politique et les plus forts sur le plan militaire dans le monde, selon un tour d'horizon pour 2022 publié par US News. Le média souligne que l'État juif est l'un des pays dont les alliances internationales sont les plus solides. Dans l'ensemble, Israël se classe au 37e rang des "meilleurs" pays du monde sur 85 dans cette liste annuelle, qui en est à sa septième édition. Le classement est basé sur un modèle développé en collaboration avec le groupe BAV et la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

Parmi les pays considérés comme les plus puissants parce qu'ils "dominent constamment les titres des journaux, préoccupent les politiques et façonnent les modèles économiques mondiaux", US News a placé Israël à la dixième place. En tête de liste figurent les États-Unis, suivis de la Chine puis de la Russie. Il s'agit de pays dont "les politiques étrangères et les budgets militaires sont suivis de très près. Lorsqu'ils prennent un engagement, une partie au moins de la communauté internationale croit qu'ils le tiendront. Ces pays projettent leur influence sur la scène mondiale", indique le média.

Israël occupe la dixième place dans le classement des pays qui ont les "alliances internationales les plus fortes", selon cette enquête mondiale. Le meilleur classement d'Israël est celui de son armée, qui se place en quatrième position, derrière la Russie, les États-Unis et la Chine.

Tsafrir Abayov/AP Des chars israéliens participant à un exercice militaire dans le nord d'Israël

Quant à l'influence politique, Israël a été placé en sixième position, juste derrière l'Allemagne et devant la France. US News a décrit Israël comme "la seule nation juive du monde" et "un petit pays situé sur la rive orientale de la mer Méditerranée".

"Pour sa taille relativement petite, le pays a joué un grand rôle dans les affaires mondiales", est-il précisé. "Le pays a une économie forte, des points de repère importants pour plusieurs religions, et des relations tendues avec beaucoup de ses voisins arabes." Un ensemble de 73 attributs pour les pays a été présenté dans une enquête qui a échantillonné 17 000 personnes entre le 30 avril et le 13 juillet 2022. Les trois premiers pays sont la Suisse, l'Allemagne et le Canada. Les États-Unis occupent la quatrième place, suivis de la Suède, du Japon, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la France et du Danemark, qui forment le top 10.