Analyse : une nouvelle réflexion est nécessaire pour relever les défis stratégiques en 2023

Un changement significatif de la position du Hezbollah nécessite d'intenses préparatifs du côté israélien

Si nous regardons l'année qui vient de s'écouler, nous constatons qu'en dépit des tendances persistantes à la crise politique et économique au Liban et en Syrie, la réalité sécuritaire dans la région a changé. Elle exige désormais une réflexion stratégique renouvelée non seulement en Israël, mais aussi en Europe et aux États-Unis.

Le Hezbollah et le Liban

Pour évaluer les défis sécuritaires d'Israël dans le nord pour l'année à venir, on peut tirer de nombreux enseignements de la situation sur le terrain le long de la frontière libanaise. Elle a complètement changé. Pendant des années, nous savions que le Hezbollah se cachait dans les maisons de l'autre côté de la barrière. Depuis 2006, le Hezbollah a déployé des efforts considérables pour dissimuler son activité militaire aux forces de l'ONU. Cependant, au cours de l'année écoulée, le Hezbollah a construit des postes militaires le long de la frontière, dont certains sont déguisés sous le couvert d'une organisation civile appelée "Green Without Borders". Les agents militaires du Hezbollah se promènent parfois en uniforme, et sont même parfois armés - surveillant chaque mouvement du côté israélien de la frontière, exprimant des menaces. C'est une réalité que les forces militaires israéliennes à la frontière libanaise connaissaient bien de 2000 à 2006, et nous pensions qu'elle avait pris fin avec la guerre de cette année-là.

Dans le même temps, le Hezbollah restreint de plus en plus la liberté d'action de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). L'année 2022 s'est terminée par la mort d'un soldat irlandais de la FINUL, tué d'une balle dans la tête simplement parce qu'il est apparemment entré accidentellement, avec quelques-uns de ses camarades soldats, dans un village chiite au nord de la zone d'opération de la FINUL. L'essentiel est que le Hezbollah se déploie de manière provocante le long de la frontière, ce qui signifie davantage de frictions avec les soldats de Tsahal et un risque accru d'escalade. En évaluant la situation jusqu'à l'été 2022, nous avons affirmé que le Hezbollah n'était pas intéressé par une guerre avec Israël. Et ce, malgré l'énorme arsenal de missiles qu'il détient au Liban.

IDF Spokesperson's Unit Des troupes de Tsahal patrouillent la frontière avec le Liban

Selon les responsables de la sécurité et les experts civils en Israël, le Hezbollah était préoccupé par la guerre en Syrie, puis par le coronavirus et la crise économique et politique du Liban. Il n'était donc pas intéressé par une guerre à ce moment-là. La situation a cependant changé. Au cours des pourparlers sur la démarcation de la frontière maritime entre le Liban et Israël, le chef du Hezbollah, Nasrallah, a menacé de faire la guerre, augmentant la disponibilité au combat le long de la frontière. Il était clair qu'il était sérieux. Nasrallah a joué et gagné - l'accord sur la frontière maritime a été signé conformément à la position de négociation libanaise, amenant Israël à faire des concessions. La prétendue guerre a été évitée. Mais la conclusion la plus problématique est que Nasrallah était prêt à parier. Il aurait été prêt à entrer en guerre si Israël n'avait pas fait de concessions. Ce changement significatif de la position du Hezbollah nécessite une préparation intense du côté israélien.

Frappes en Syrie

En Syrie, il semble que les affaires continuent comme d'habitude, mais ce n'est pas le cas : le chef d'état-major israélien Kochavi a déclaré fin décembre qu'en moyenne, une fois par semaine, Israël mène une opération contre les Iraniens à travers le Moyen-Orient. Il a déclaré que ces attaques perturbaient la vision iranienne de créer un "Hezbollah 2" en Syrie. Le chef d'état-major a soigneusement choisi ses mots - il a dit "perturbé" mais pas "complètement empêché". Selon les déclarations précédentes de hauts responsables de Tsahal, le taux de réussite des attaques de Tsahal est d'environ 70 % pour ce qui est d'entraver le transfert d'armes et d'environ 90 % pour ce qui est d'endommager l'infrastructure de production d'armes sur le sol syrien. Mais les Iraniens apprennent aussi. L'année dernière, nous avons vu de plus en plus de plates-formes civiles, y compris des bus de pèlerinage, utilisés pour la contrebande de ces armes.

Ils n'abandonnent pas la Syrie comme couloir de contrebande d'armes ; à cette fin, ils s'efforcent de renforcer leur emprise civile sur le pays. Par exemple, selon un rapport de Sharq Al-Awsat, Téhéran fait pression sur Damas pour que les Iraniens vivant en Syrie bénéficient des mêmes droits et procédures que les citoyens syriens. Cela inclut les traitements médicaux, les droits de propriété, et même la création de tribunaux iraniens pour traiter avec les Iraniens en Syrie.

L'Iran et la guerre en Ukraine

Le principal changement dans l'arène stratégique en 2022 a été, bien sûr, la guerre en Ukraine. De nombreux mots peuvent être écrits à ce sujet, mais un angle important est la fourniture de drones iraniens à la Russie. La Russie a utilisé au moins des centaines d'entre eux pour neutraliser le réseau électrique des grandes villes ukrainiennes, y compris Kiev. Une vidéo filmée en août dernier dans un camp militaire en Iran montrait des forces russes et biélorusses s'entraînant à utiliser des drones iraniens. Le monde comprend maintenant la capacité de ces drones à atteindre avec précision une cible située à des centaines de kilomètres. À lui seul, le Hezbollah en possède environ 2 000. On ne sait pas exactement combien d'autres milices iraniennes au Moyen-Orient en ont entre les mains.

Genya SAVILOV / AFP Des bâtiments résidentiels fortement endommagés à Irpin, au nord-ouest de Kiev, en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie

Cette histoire montre très clairement que le régime iranien ne menace pas seulement Israël. Il menace l'Europe et, comme les drones iraniens ont également été fournis au Venezuela, il menace également le sud des États-Unis. La fourniture de drones iraniens à la Russie a un coût. Il est actuellement difficile d'évaluer si le paiement se fera en Syrie - où jusqu'à la guerre en Ukraine, nous avons vu une concurrence claire entre la Russie et l'Iran pour les zones d'influence. Une autre option est l'assistance russe au projet nucléaire iranien - ce qui pourrait être extrêmement dangereux puisque le principal problème des Iraniens est le développement d'une tête nucléaire pouvant être montée sur un missile à longue portée - et c'est quelque chose que les Russes savent très probablement faire.

Y a-t-il de l'espoir ?

L'année 2022 est porteuse d'espoir. Les femmes en Iran ont mené la protestation actuelle contre le régime oppressif. Elles ont été rejointes par des jeunes de tout le pays qui en avaient assez de la situation économique, de l'oppression politique et de la coercition religieuse. Ces jeunes n'ont pas de direction ni de force militaire - deux éléments obligatoires dans la recette de tout coup d'État. Les opposants au régime, qui étaient considérés comme des leaders, sont soit morts, soit exilés, et dans la situation actuelle, il est très difficile de développer un leadership alternatif en Iran. Maintenant qu'il est clair que l'Iran représente une menace mondiale, la question se pose : l'Occident doit-il intervenir ? Il y a plus d'une approche pour cela - prendre plus d'actions sous le radar, et utiliser moins de grands mots.