Séoul réaffirme discuter avec Washington d'exercices nucléaires conjoints

"Les armes nucléaires sont américaines, mais le partage d'informations et les exercices doivent être effectués conjointement par la Corée du Sud et les USA"

La Corée du Sud a réaffirmé mardi que des discussions étaient en cours avec les États-Unis à propos d'exercices conjoints mobilisant des moyens nucléaires américains. Ces exercices ont pour but de faire face aux menaces croissantes du voisin nord-coréen doté de l'arme nucléaire. Quelques heures plus tôt, le président américain Joe Biden avait pourtant réfuté l’idée de nouveaux exercices avec les sud-coréens.

Les deux nations discutent "du partage des renseignements, de la planification conjointe et des plans de mise en œuvre commune qui découlent de l'exploitation de moyens nucléaires américains pour faire face aux armes nucléaires de la Corée du Nord", indique la présidence sud-coréenne dans un communiqué.

HANDOUT (South Korean Defence Ministry/AFP/Archives) Exercice militaire conjoint des forces américaines et sud-coréennes au-dessus de la Corée du Sud

"Le parapluie nucléaire" américain et sa "dissuasion élargie" ne suffisent pas à rassurer les sud-coréens a admis lundi le président Yoon Suk-yeol dans un entretien au journal Chosun Ilbo. "Les armes nucléaires appartiennent aux États-Unis, mais la préparation, le partage d'informations, les exercices et l'entraînement doivent être effectués conjointement par la Corée du Sud et les États-Unis", a-t-il indiqué, ajoutant que Washington accueillait cette idée "plutôt positivement".

Cependant, quelques heures après la publication de cet entretien, Joe Biden a répondu par un "non" catégorique, lorsqu'il lui a été demandé si les deux parties envisageaient des exercices nucléaires conjoints. Le bureau de M. Yoon a pris acte de la réponse de Joe Biden mais a soutenu que le président américain "n'avait pas eu d'autre choix que de répondre Non à cette question posée hors contexte". "Exercice nucléaire conjoint est une expression utilisée seulement par les puissances nucléaires", a expliqué Kim Eun-hye, porte-parole de la présidence sud-coréenne.