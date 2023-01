Poutine envoie de nouveaux missiles de croisière hypersoniques dans l'Atlantique

La Russie, la Chine et les États-Unis sont actuellement engagés dans une course aux armes hypersoniques

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé mercredi une frégate vers les océans Atlantique et Indien, armée de nouveaux missiles de croisière hypersoniques Zircon qui, selon lui, sont uniques au monde.

Lors d'une vidéoconférence avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu et Igor Krokhmal, commandant de la frégate baptisée "Amiral de la flotte de l'Union soviétique Gorshkov", Poutine a indiqué que le navire était équipé d'armes hypersoniques Zircon.

Ministry of defence of the Russi / Sputnik via AFP Un missile hypersonique russe

"Cette fois, le navire est équipé du dernier système de missiles hypersoniques - 'Zircon' - qui n'a pas d'analogues", a affirmé Vladimir Poutine, qui est engagé dans un bras de fer avec l'Occident au sujet de sa guerre en Ukraine. "Je voudrais souhaiter à l'équipage du navire de réussir dans son service pour le bien de la patrie".

Shoigu a déclaré que le Gorshkov naviguerait vers les océans Atlantique et Indien et vers la mer Méditerranée. "Ce navire, armé de 'Zircons', est capable d'effectuer des frappes précises et puissantes contre l'ennemi en mer et sur terre", a ajouté Shoigu.

Shoigu a également précisé que les missiles hypersoniques, connus sous le nom de Tsirkon ou Zircon, pouvaient déjouer tout système de défense antimissile. Ces missiles volent à neuf fois la vitesse du son et ont une portée de plus de 1 000 km, a poursuivi Shoigu.

La Russie, la Chine et les États-Unis sont actuellement engagés dans une course aux armes hypersoniques. En raison de leur vitesse - supérieure à cinq fois la vitesse du son - et de leur maniabilité, ces armes sont considérées comme un moyen de prendre l'avantage sur tout adversaire. La cible d'une arme hypersonique est beaucoup plus difficile à calculer que celle des missiles balistiques intercontinentaux.