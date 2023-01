Salah Hamouri promet de "poursuivre son combat" et fustige la France

"Je ne peux pas m'imaginer vivre hors de Jérusalem et hors de la Palestine, car c'est l'endroit où j'ai grandi"

L'avocat et terroriste palestinien Salah Hamouri a promis de "poursuivre son combat" pour les "droits du peuple palestinien" malgré son expulsion vers la France par Israël qui l'accuse de liens avec un groupe terroriste. Hamouri, qui possède la nationalité française, a atterri à Roissy le 18 décembre après des mois de procédures judiciaires et malgré l'opposition publique de Paris à son expulsion.

Dans une interview accordée à l'Associated Press cette semaine, Hamouri a déclaré que son expulsion "renforçait sa volonté de poursuivre sa lutte contre l'occupation israélienne, et de défendre les droits du peuple palestinien". "Je ne peux pas m'imaginer vivre hors de Jérusalem et hors de la Palestine, car c'est l'endroit où j'ai grandi. C'est l'endroit où je retourner et où je veux vivre", a-t-il déclaré.

Hamouri a affirmé que les autorités israéliennes avaient procédé à son expulsion pour envoyer un "message clair" selon lequel les Palestiniens de Jérusalem devaient quitter la ville afin "d'aboutir à une majorité israélienne à Jérusalem".

Israël soutient que l'avocat est un militant du Front populaire de libération de la Palestine, un groupe considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Il a notamment travaillé comme avocat pour Adameer, un groupe de défense des droits qui aide les prisonniers palestiniens et qu'Israël a interdit pour ses liens présumés avec le FPLP.

Salah Hamouri a passé sept ans en prison après avoir été condamné pour un complot visant à tuer un rabbin, avant d'être libéré lors d'un échange de prisonniers avec le groupe terroriste Hamas en 2011. Il n'a en revanche pas été inculpé ni condamné dans le cadre des procédures judiciaires les plus récentes engagées à son encontre.

Estimant cependant qu'il continuait à être actif au sein du groupe prohibé, Israël lui a retiré son droit de résidence et l'a placé en mars dernier en détention administrative - un statut qui permet à Israël de détenir des militants présumés pendant des mois sans les inculper ni les juger.

"La France n'a pas travaillé suffisamment pour m'aider"

"Les autorités israéliennes n'ont aucune preuve que je suis membre de l'organisation palestinienne (FPLP)", a-t-il affirmé à l'AP. "S'ils avaient eu des preuves, ils auraient pu les montrer aux autorités françaises, ce qu'ils n'ont pas fait. Je suis un défenseur des droits du peuple palestinien... et des droits de l'homme et je suis avocat. J'ai défendu les prisonniers politiques palestiniens et c'est mon droit", a-t-il poursuivi.

Hamouri a déclaré que la France n'avait pas "travaillé suffisamment pour l'aider et aider sa cause" et avait choisi de ne pas utiliser les "moyens de pression" à sa disposition. Il a ainsi exhorté les autorités françaises "à utiliser les meilleurs moyens de pression" afin qu'il puisse rentrer chez lui."

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné l'expulsion d'Hamouri par Israël après son arrivée à Paris, déclarant qu'il avait "pris toutes les mesures, y compris au plus haut niveau de l'État" pour s'assurer que les droits de ce dernier soient respectés, qu'il bénéficie d'une procédure régulière et qu'il mène "une vie normale à Jérusalem, où il est né, réside et souhaite vivre."

Hamouri passe actuellement du temps avec sa femme et ses enfants, qui sont français, dans la région parisienne, pour se reposer et récupérer d'une grève de la faim de 19 jours qu'il a entamée en octobre pour protester contre la politique israélienne de détention administrative. Il n'a pas donné de détails sur la manière dont il compte poursuivre ses activités politiques.