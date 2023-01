Le Conseil de sécurité de l'ONU confirme une réunion jeudi sur "Israël et la question palestinienne"

La réunion d'urgence portera sur la "question palestinienne" et "la violation israélienne du statu quo" du Mont du Temple

La courte visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir mardi matin sur le Mont du Temple, dans sa première semaine de mandat, continue de susciter la fureur du monde arabe et d'entraîner de sévères condamnations.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira jeudi pour une réunion d'urgence à 22H (heure israélienne) concernant ce qu'elle considère comme la "violation israélienne du statu quo" après la visite du ministre Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple, comme l'a annoncé le représentant palestinien à l'ONU Riyad Mansour. Cette réunion aura lieu à la demande des Palestiniens et des Jordaniens qui ont également été soutenus par les Emirats arabes unis et la Chine.

Mansour a souligné dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle de l'Autorité palestinienne que "la réunion du Conseil de sécurité le plus tôt possible est très importante pour l'unification de la communauté internationale en condamnant l'invasion d'un ministre extrémiste soutenu par le gouvernement le plus extrême de l'histoire d'Israël, afin de mettre fin à la violation de la loi à la mosquée Al-Aqsa."

"Tous les Jordaniens deviendront des kamikazes pour la Palestine ou al-Aqsa"

Le député jordanien Yanel Frikhat a proféré des menaces lors d'une réunion parlementaire qui a eu lieu ce mercredi. "Les fils de singes et de cochons devraient savoir que la réaction des peuples palestinien et jordanien se traduira en actes et bientôt la réaction se traduira en fusillade", a-t-il dit en ajoutant que "la mosquée Al-Aqsa est une véritable ligne rouge".

Le porte-parole du Hamas, Muhammad Hamada, a déclaré ce matin dans une interview à Al Jazeera que "Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa sont des lignes rouges. Les factions palestiniennes connaissent bien la conduite de la campagne et choisiront le moment approprié pour répondre à la visite du ministre Ben Gvir à le Mont du Temple."

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a annoncé avoir envoyé une lettre aux dirigeants du monde arabe sur "la politique et les procédures du nouveau gouvernement sioniste envers la mosquée Al-Aqsa et ses plans pour la contrôler complètement". Il a appelé à une action immédiate pour "sauver al-Aqsa et arrêter les plans extrémistes et agressifs".

Les condamnations incluent aussi différents pays arabes tels que l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l'Egypte, Bahreïn, Jordanie, le Qatar ou encore la Turquie.

"Nous avons été très clairs dans les pourparlers avec le gouvernement israélien, les actions qui violent le statu quo sur les lieux saints ne sont pas acceptables pour nous", a lancé mardi l'ambassadeur américain en Israël Tom Nides.

L'ambassadeur d'Israël en Jordanie a même été convoqué au ministère jordanien des Affaires étrangères avant qu'une roquette lancée de Gaza vers Israël la nuit dernière - atterrit dans la bande de Gaza.