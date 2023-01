Caricatures : l’Iran prend très mal la dernière Une de Charlie Hebdo

"Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes"

Paris a choisi "la mauvaise voie" en autorisant la publication de caricatures "insultantes" du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dans l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, a déclaré mercredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.

"L'acte insultant et indécent d'une publication française qui a publié des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse décisive et efficace", a tweeté Amir Abdollahian. "Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes", a-t-il averti.

Mercredi, Charlie Hebdo a publié des dizaines de caricatures représentant Khamenei lapidé par des femmes nues ou pendu par les cheveux de femmes non voilées.

Les dessins ont été sélectionnés dans le cadre d'un concours lancé par la publication française le mois dernier, qui appelait les dessinateurs de presse à envoyer leur "caricature la plus drôle et la plus méchante d'Ali Khamenei". Elles se veulent un hommage aux Iraniennes qui sont descendues dans la rue dans tout le pays depuis septembre dernier, après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, en garde à vue, a déclaré mardi le directeur de la publication de Charlie Hebdo à la radio française.

"La caricature est quelque chose qui fait presque partie d'une arme politique utilisée par les mollahs, donc on l'a utilisée aussi, contre eux", a expliqué le caricaturiste Laurent Sourisseau, qui répond à son nom d'artiste "Riss".

Le magazine a reçu "plus de 300 caricatures" provenant "du monde entier", dont certaines émanant de caricaturistes et de réfugiés iraniens, a-t-il précisé.

La date de publication des dessins tombe également la semaine de l'anniversaire des attentats de janvier 2015 dans la rédaction parisienne de Charlie Hebdo, qui ont fait 12 morts. Le journal avait été visé pour avoir publié des caricatures controversées du prophète Mahomet.