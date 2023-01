Tech : les États-Unis cherchent à travailler avec le Japon pour stimuler les opportunités d'emplois pour les femmes

L'autonomisation économique des femmes sera un sujet abordé lors de la rencontre des dirigeants des deux pays la semaine prochaine

Les États-Unis cherchent à renforcer leur coopération avec le Japon afin d'encourager les femmes à s'intéresser aux sciences et aux technologies, a déclaré mercredi une responsable du département d'État chargée des efforts en matière d'égalité des sexes, notant que l'autonomisation économique des femmes serait un sujet abordé lors de la rencontre des dirigeants des deux pays la semaine prochaine.

Katrina Fotovat, ambassadrice itinérante chargée des questions relatives aux femmes dans le monde, a également souligné l'importance pour le Japon, qui assure cette année la présidence tournante du G7, de s'attaquer à ses propres inégalités entre les sexes, le pays étant classé au dernier rang des nations industrialisées du G7, selon le rapport d'une ONG basé en Suisse.

Elle a fait ces remarques lors d'une interview accordée au média japonais Kyodo News, alors que le gouvernement américain publiait ce qu'il appelle sa toute première stratégie inter-agences visant à promouvoir la sécurité économique des femmes dans le monde, en décrivant les domaines sur lesquels il se concentrera. Ces domaines comprennent la réduction des écarts salariaux par un meilleur accès à des emplois de qualité, la promotion de l'esprit d'entreprise et le démantèlement des obstacles systémiques à la participation des femmes aux marchés du travail.

Combler l'écart entre les sexes dans la main-d'œuvre mondiale pourrait permettre de dégager une contribution supplémentaire de 5 300 milliards de dollars au produit intérieur brut mondial, indique le plan, qui qualifie l'équité entre les sexes de "centrale pour le développement économique".

Le document indique également que la "compétitivité économique" des femmes pourrait être améliorée par l'accès à des secteurs traditionnellement dominés par les hommes et offrant des salaires plus élevés, notamment les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, souvent appelées STEM.

SAUL LOEB / AFP

Mme Fotovat s'est dite "certaine" que l'égalité des sexes et l'autonomisation économique seront abordées par le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors de leur rencontre le 13 janvier à Washington, et que l'administration Biden "espère tirer parti de certains de nos efforts en matière de STIM avec le Japon".

La Maison Blanche a indiqué que les deux dirigeants chercheront à "approfondir les liens" entre leurs gouvernements, leurs économies et leurs populations, en plus de discuter d'une série de questions de sécurité régionale et mondiale telles que la Corée du Nord et Taïwan.

Notant que le G7 offre "une énorme opportunité" de s'engager sur les questions liées à la sécurité économique des femmes, la responsable a déclaré qu'il était "absolument" important pour le Japon d'améliorer la participation des femmes dans les domaines où il est en retard, alors qu'il cherche à montrer son leadership sur l'agenda en tant que président du groupe des pays les plus industrialisés.

L'année dernière, le Japon s'est classé au 116e rang sur 146 pays dans le rapport du Forum économique mondial sur l'écart entre les sexes, loin derrière l'Italie, qui était le membre du G7 le plus en retard, à la 63e place.

Si le Japon a obtenu des scores élevés pour l'accès à l'éducation et à la santé, son indicateur de participation et d'opportunités économiques pour les femmes, qui reflète la part des postes législatifs, de direction et de gestion, entre autres facteurs, ainsi que son indicateur d'autonomisation politique sont restés particulièrement faibles.

L'Islande est restée le pays le plus égalitaire entre les sexes dans le rapport, prenant la tête du classement pour la 13e année consécutive. Les États-Unis occupent la 27e place.