Les Emirats annoncent l'arrestation du passeur "le plus recherché au monde"

Une opération policière internationale de neuf mois menée par les Emirats arabes unis en partenariat avec Interpol a permis d'arrêter le fugitif érythréen le plus recherché au monde, Kidane Zekarias Habtemariam, et son frère Henock, recherché pour son implication dans le blanchiment d'argent.

Kidane, qui s'est échappé d'un tribunal en Éthiopie en 2021, était recherché par les Émirats arabes unis et de nombreux autres pays. Il a finalement été arrêté et sera traduit en justice pour ses crimes de trafic d'êtres humains, a confirmé jeudi le ministère émirati de l'Intérieur. Le lieutenant-général Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a remercié tous les partenaires pour leurs efforts qui ont permis son arrestation ainsi que celle de son frère.

Kidane Zekarias Habtemariam, originaire d'Érythrée, est connu comme l'un des passeurs de clandestins les plus notoires et les plus cruels au monde. Il était recherché dans le cadre d'une enquête internationale de grande envergure sur la criminalité migratoire, qui est menée depuis les Pays-Bas.

Qui est Kidane ?

Le 19 octobre 2021, Kidane a été placé sur la liste nationale des personnes recherchées aux Pays-Bas. Le procureur général du parquet national offrait une récompense de 20 000 euros pour tout renseignement menant à son arrestation.

Kidane était le chef d'un camp en Libye où vivaient des milliers de migrants. Il est soupçonné de diriger une organisation criminelle qui cherche à gagner le plus d'argent possible sur le dos des migrants. Ses victimes ont été soumises à des passages à tabac, des enlèvements, des viols et/ou des privations illégales de liberté. Nombre d'entre elles n'ont pas survécu au voyage vers l'Europe, et même si elles parvenaient à atteindre les Pays-Bas, il leur extorquait de l'argent en les obligeant à le payer pour le prochain membre de leur famille en route vers l'Europe.