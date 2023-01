Le prince Harry révèle avoir tué 25 talibans en Afghanistan

Il ne les considérait pas comme des "personnes" mais comme des "pièces de jeux d'échecs"

Le prince Harry révèle dans ses mémoires avoir tué 25 talibans lorsqu'il était engagé comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan, devant considérer ses cibles comme des "pièces de jeux d'échecs", tel qu'appris à l'entraînement pour pouvoir tirer, a rapporté le Telegraph jeudi.

Le fils cadet du roi Charles III a passé 10 ans dans l'armée britannique, avec deux déploiements en Afghanistan, en 2007-2008 pendant 10 semaines, puis comme pilote d’hélicoptère dans le sud du pays de septembre 2012 à janvier 2013. Il démissionne en 2015 faute de pouvoir retourner sur le terrain.

"Je m'étais fixé comme objectif, dès le premier jour, de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité", assure-t-il. "Je voulais rentrer en Grande-Bretagne entier, mais plus encore, je voulais rentrer chez moi avec ma conscience intacte."

C'est la première fois que le prince, âgé de 38 ans, évoque le nombre de talibans qu'il a tués au cours de son service militaire, ce qui devrait accroître les inquiétudes quant à sa sécurité personnelle. Le prince est depuis longtemps considéré comme une cible terroriste, non seulement en raison de son statut, mais aussi en raison de ses deux déploiements en Afghanistan, qui ont fait de lui une cible pour les groupes terroristes islamistes.

L'année dernière, il a intenté une action en justice contre la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui assurer, à lui et à sa famille, une protection policière complète lors de leurs visites au Royaume-Uni. Son avocat a indiqué qu'il "ne se sent pas en sécurité" lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni, ayant perdu la sécurité financée par les contribuables lorsque lui et son épouse ont renoncé aux fonctions royales.

Son autobiographie intitulée "Le Suppléant" doit être publiée le 10 janvier, mais elle est déjà en vente en Espagne.