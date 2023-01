Visite de Ben Gvir au Mont du Temple : session d'urgence à l'ONU

"Il n'y a absolument aucune raison pour que cette session d'urgence ait lieu aujourd'hui"

L'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Gilad Erdan, a fustigé jeudi le Conseil de sécurité des Nations unies en affirmant que l'organisation accordait une "légitimité" aux "mensonges palestiniens" sur le Mont du Temple de Jérusalem. Ces propos ont été tenus juste avant une session d'urgence du Conseil de sécurité concernant la visite du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le mont du Temple mardi matin.

AP/Jeenah Moon L'ambassadeur israélien Gilad Erdan

"Il n'y a absolument aucune raison pour que cette session d'urgence ait lieu aujourd'hui. Aucune. Tenir une session du Conseil de sécurité sur un non-événement est vraiment absurde", a-t-il affirmé "La visite du ministre israélien de la sécurité nationale sur le Mont du Temple a duré 13 minutes, de manière pacifique et ordonnée, sans causer aucune destruction", a-t-il affirmé.

"Cette visite n'était pas une incursion dans Al Aqsa ni aucune des autres affabulations évoquées par les Palestiniens. La visite du ministre Ben Gvir était conforme au statu quo et quiconque prétend le contraire ne fait qu'envenimer la situation. Les Juifs sont autorisés à se rendre sur le Mont du Temple", a poursuivi Erdan.

"Depuis des années, les Palestiniens ont orchestré une campagne empoisonnée visant à effacer toute trace ou tout lien entre le peuple juif et le Mont du Temple". Il a également affirmé que l'organisme mondial faisait preuve d'"hypocrisie" en tenant cette session d'urgence au lieu d'évoquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les attaques iraniennes contre les navires ou encore les attaques terroristes palestiniennes contre les Israéliens.

Les Etats-Unis "préoccupés"

L'ambassadeur américain à l'ONU Robert A. Wood a déclaré que Washington était "préoccupé" par l'escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens, sans révélé le vote des Etats-Unis lors de la session du Conseil de sécurité. Les États-Unis disposent d'un droit de veto sur les résolutions et les déclarations du Conseil.

Fabrice COFFRINI (AFP/File) Robert Wood

"Nous sommes préoccupés par tout acte unilatéral qui exacerbe les tensions ou compromet la viabilité d'une solution à deux États. Les États-Unis soutiennent fermement la préservation du statu quo historique en ce qui concerne les lieux saints de Jérusalem, en particulier sur le mont du Temple de Haram al Sharif", a-t-il déclaré en précisant que le président américain Joe Biden et le secrétaire d'État Antony Blinken soutiennent tous deux "fermement le statu quo" et que les États-Unis apprécient le rôle de la Jordanie dans la surveillance du lieu saint.

"Dans cet esprit, nous nous opposons à toute action unilatérale s'écartant du statu quo historique qui est inacceptable", a-t-il souligné.

"Nous notons que le programme du Premier ministre Netanyahou appelle à la préservation du statu quo et nous attendons du gouvernement israélien qu'il donne suite à cet engagement", a-t-il ajouté en évoquant également l'inquiétude de Washington concernant la violence en cours en Cisjordanie et appellent les deux parties à la désescalade.

Condamnations des Emirats arabes unis

Au début de la session d'urgence, le représentant des Émirats arabes unis auprès des Nations unies, Mohamed Abushahab, a déclaré que son pays "condamne fermement l'assaut de la cour de la mosquée Al Aqsa par un ministre israélien" et a affirmé que cette visite démontre un "manque d'engagement envers le statut historique et juridique existant des lieux saints de Jérusalem et déstabilise davantage la situation fragile dans les territoires palestiniens occupés."

"Les événements de l'année dernière et la longue histoire de ce conflit révèlent que le coût des mesures unilatérales est très élevé en tant que cause principale des niveaux de violence et d'instabilité. Au Conseil de sécurité, nous devons adopter une position unifiée contre toute action susceptible d'attiser les tensions", a-t-il affirmé.